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    Економіка та фінанси

    Падіння цін на газ: Європа відреагувала на відведення російських військ від України

    Ціна газу 15 лютого почала стрімко падати - Падіння цін на газ: Європа відреагувала на відведення російських військ від України
    Ціна газу 15 лютого почала стрімко падати
    фото з відкритих джерел

    Станом на 14:40 за Києвом ціна газу опустилася до позначки $864

    Після повідомлення про відведення частини російських військ від українських кордонів, ціна газу в Європі опустилася нижче $900 за тисячу кубометрів. Про це повідомляє Profinance.ru.

    У вівторок, 15 лютого, торги березневим контрактом на TTF на біржі ICE Futures відкрилися на рівні $925. Однак після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про відведення російських військ від українського кордону, ціна газу почала стрімко падати.

    Станом на 14:40 за Києвом ціна газу опустилася до позначки $864.

    Нагадаємо, 15 лютого 2022 року Міноборони РФ заявило про те, що Південний і Західний військові округи Росії почали повернення військ до місць дислокації після військових навчань.

    До слова, перший заступник голови комітету Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко заявив, що ідея «Слуги народу» підвищити податки на видобуток українського газу (ренти) дуже швидко призведе до зменшення доходів державного бюджету через падіння обсягів видобутку.

    Як раніше повідомлялося, ціни на нафту в понеділок, 14 лютого, на тлі можливого вторгнення РФ в Україну досягли найвищого рівня з вересня 2014 року.

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    Теги: Росія газ Міноборони війна Європа ціни військові
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    Падіння цін на газ: Європа відреагувала на відведення російських військ від України