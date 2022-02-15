Путін назвав дві умови продовження транзиту газу через Україну

Президент РФ Володимир Путін та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі у Кремлі, 15 лютого 2022 року

Російський диктатор обіцяє постачати газ через Україну, «якщо буде попит»

Російська Федерація готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року. Але для цього є кілька умов, заявив президент РФ Володимир Путін після переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на слова Путіна, постачання газу буде продовжено через Україну і після 2024 року, якщо буде попит та рентабельність.

«Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується діючий контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України буде перебувати в справному технічному стані», – зазначив Путін.

До слова, Японія готова постачати газ до Європи в разі нападу РФ на Україну.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 лютого перебуває з візитом у Москві. Олаф не захотів у Москві здавати російський ПЛР-тест. Шольц відмовився від огляду російських лікарів та звернувся до німецького лікаря у посольстві.

14 лютого президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили юридичні гарантії захисту України.

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