  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Путін назвав дві умови продовження транзиту газу через Україну

    Президент РФ Володимир Путін та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі у Кремлі, 15 лютого 2022 року&nbsp; - Путін назвав дві умови продовження транзиту газу через Україну
    Президент РФ Володимир Путін та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі у Кремлі, 15 лютого 2022 року 
    фото: РИА Новости

    Російський диктатор обіцяє постачати газ через Україну, «якщо буде попит»

    Російська Федерація готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року. Але для цього є кілька умов, заявив президент РФ Володимир Путін після переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

    Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на слова Путіна, постачання газу буде продовжено через Україну і після 2024 року, якщо буде попит та рентабельність.

    «Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується діючий контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України буде перебувати в справному технічному стані», – зазначив Путін.

    До слова, Японія готова постачати газ до Європи в разі нападу РФ на Україну.

    Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 лютого перебуває з візитом у Москві. Олаф не захотів у Москві здавати російський ПЛР-тест. Шольц відмовився від огляду російських лікарів та звернувся до німецького лікаря у посольстві.

    14 лютого президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили юридичні гарантії захисту України.

    Читайте також:
    Теги: ЄС газ Німеччина Путін Європа транзит Україна Олаф Шольц
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін назвав дві умови продовження транзиту газу через Україну