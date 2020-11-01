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    Економіка та фінанси

    У Туреччині набув чинності податок на проживання в готелях

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    <p>Розмір нового податку &ndash; 1% від вартості проживання в готелі</p> - У Туреччині набув чинності податок на проживання в готелях

    Розмір нового податку – 1% від вартості проживання в готелі

    Турецькі готельєри виступають проти нового податку, адже через нього відпочинок в країні подорожчає

    У Туреччині з 1 листопада набув чинності податок на проживання в готелях.

    Для мандрівників, які бронюють тури, податок буде включений у вартість путівки, решті туристів доведеться його оплати безпосередньо в готелі.

    Спочатку податок в розмірі 1% від вартості проживання в готелі планувалося ввести ще в квітні 2020 року, однак через пандемію його вступ в силу було відкладено.

    Представники туристичної галузі висловили надію на те, що цього разу введення податку буде відстрочено через кризу в галузі.

    Турецькі готельєри також виступають проти даного податку, адже через нього відпочинок в країні подорожчає.

    До слова, Нацбанк України пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб.

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