У Туреччині набув чинності податок на проживання в готелях

Розмір нового податку – 1% від вартості проживання в готелі

Турецькі готельєри виступають проти нового податку, адже через нього відпочинок в країні подорожчає

У Туреччині з 1 листопада набув чинності податок на проживання в готелях.

Для мандрівників, які бронюють тури, податок буде включений у вартість путівки, решті туристів доведеться його оплати безпосередньо в готелі.

Спочатку податок в розмірі 1% від вартості проживання в готелі планувалося ввести ще в квітні 2020 року, однак через пандемію його вступ в силу було відкладено.

Представники туристичної галузі висловили надію на те, що цього разу введення податку буде відстрочено через кризу в галузі.

Турецькі готельєри також виступають проти даного податку, адже через нього відпочинок в країні подорожчає.

До слова, Нацбанк України пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб.