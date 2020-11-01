У Туреччині набув чинності податок на проживання в готелях
Розмір нового податку – 1% від вартості проживання в готелі
Турецькі готельєри виступають проти нового податку, адже через нього відпочинок в країні подорожчає
У Туреччині з 1 листопада набув чинності податок на проживання в готелях.
Для мандрівників, які бронюють тури, податок буде включений у вартість путівки, решті туристів доведеться його оплати безпосередньо в готелі.
Спочатку податок в розмірі 1% від вартості проживання в готелі планувалося ввести ще в квітні 2020 року, однак через пандемію його вступ в силу було відкладено.
Представники туристичної галузі висловили надію на те, що цього разу введення податку буде відстрочено через кризу в галузі.
Турецькі готельєри також виступають проти даного податку, адже через нього відпочинок в країні подорожчає.
До слова, Нацбанк України пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб.