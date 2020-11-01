Нова місцева влада та підвищення тарифів: що зміниться в Україні з 1 листопада

В умовах пандемії в Україні цього місяця має відбутися другий тур виборів мерів міст

У листопаді на українців чекають хоч і не фундаментальні, та все ж важливі зміни

З 1 листопада на українців чекає ряд змін і нововведень, серед яких – посилення карантину, зростання витрат на комуналку, нова місцева влада та обмежувачі швидкості на дорогах.

Ціна на газ і тепло

У листопаді тарифи на блакитне паливо в Україні за тарифом «Місячний» зростуть до 6,33 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). Про це нещодавно оголосили в НАК «Нафтогаз України». А для клієнтів, котрі у листопаді підключать тариф «Річний», ціна газу на наступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу).

Такі зміни у цінах на газ спричинені сезонним фактором і збільшенням оптової ціни на блакитне паливо, заявили у «Нафтогазі».

До речі, окрім цього, вже у листопаді українцям доведеться платити за комунальні послуги значно більше. До того ж прийдуть платіжки за опалення у другій половині жовтня. Оплата за тепло також може зрости з огляду на подорожчання газу, ціна на який становить до 80% вартості тепла.

До слова, українцям пояснили, як не переплачувати за газ.

Нова місцева влада

6 листопада – останній день, коли Центральна виборча комісія має офіційно оголосити остаточні результати місцевих виборів в Україні.

У містах, де переможця виборів мера не визначили у першому турі через недостатню кількість голосів виборців (жоден кандидат не набрав 50% + 1 голос), відбудуться другі тури. Вони мають пройти через три тижні після 25 жовтня, тобто до 15 листопада.

Тож у листопаді новообрані голови міст, сіл та селищ і депутати місцевих рад по всій Україні вже почнуть працювати.

Карантин

30 жовтня в Україні, відповідно до епідемічної ситуації, оновили карантинне зонування.

Нове зонування почне діяти з понеділка, 2 листопада. До «червоної» зони увійшли Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів та місто Бориспіль.

У «помаранчевій» зоні опинилися Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Авдіївка, Мукачево, Запоріжжя, Бердянськ, Біла Церква, Кропивницький, Лисичанськ, Львів, Одеса, Гадяч, Тернопіль, Херсон, Черкаси, Конотоп, Ізюм.

У «жовтій» зоні будуть Гола Пристань, Каховка і Нова Каховка.

У «зеленій» зоні лише Горностаївський і Скадовський райони Херсонської області.

Нові обмежувачі швидкості на дорогах

З 1 листопада на українських дорогах з'являться нові обмежувачі швидкості. Крім «лежачих поліцейських» будуть використовувати острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділові смуги.

Вперше в Україні розроблено стандарт на заходи та засоби для заспокоєння дорожнього руху. Такі стандарти дозволять встановлювати роздільні острівці або смуги, бордюрні розширення, чокери й острівці безпеки. Вони проєктуються при ремонті або модернізації існуючих доріг і вулиць, а також при будівництві та реконструкції. Ці конструкції змушують водія підтримувати постійну безпечну швидкість, а не міняти її, розганяючись і гальмуючи.

Також повідомлялося, що поліція встановить в патрульні машини прилади фіксації швидкості руху на дорогах.

До слова, в Україні незабаром можуть змінити правила дорожнього руху стосовно швидкісного режиму.

Електронна віза

З 1 листопада змінюються деякі правила оформлення електронних віз для в'їзду в Україну. Раніше е-віза на 30 днів для туризму, бізнесу і особистих поїздок оформлялася як разова, тепер – як разова і дворазова.

У листопаді МЗС має збільшити список мов, на які перекладають візову анкету. До англійської, арабської та іспанської мов додають китайську та хінді.

Також будуть скорочені терміни розгляду візового клопотання з дев'яти днів до одного дня в терміновому порядку і трьох робочих днів в звичайному.

Змінять і розцінки. До 1 листопада оформлення е-візи коштує 85 доларів (консульський збір), з 1 листопада збір за разову візу складе 20 доларів, за дворазову – 30 доларів, а за термінове оформлення доведеться сплатити вдвічі більший консульський збір.