Україна внесла до «червоної» зони 50 країн: оновлений список

При поверненні з «червоних» країн громадянам необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн «червоної» і «зеленої» зони. Оновлений список містить 50 країн, де ситуація з коронавірусом залишається небезпечною.

Відповідний список 30 жовтня оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України.

Як повідомляє Державне агентство розвитку туризму України, зокрема, з популярних туристичних країн до «червоної» зони потрапила Болгарія, а до «зеленої» - Ізраїль. При цьому майже всі країни Європи, де зараз в самому розпалі друга хвиля коронавірусу, потрапили в «червону» зону.

Станом на 30 жовтня до «червоної» зони потрапили 50 країн, серед яких в тому числі: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Вірменія, Грузія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кувейт, Ліван, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія та інші.

Після повернення з країн «червоної» зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн «червоної» зони, якщо вони мають негативний результат тестування на коронавірус методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Станом на 30 жовтня до «зеленої» зони потрапили Україна та ще 143 країни, серед яких в тому числі: Австралія, Азербайджан, Албанія, Білорусь, Бразилія, Греція, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Казахстан, Канада, Кенія, Кіпр, Китай, Колумбія, Куба, Латвія, Литва, Мальдіви, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Парагвай, Перу, Росія, Саудівська Аравія, Сербія, Таїланд, Туніс, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Швеція, Японія та інші.

По поверненню з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Раніше Україна оновила карантинні зони: Київ залишився «помаранчевим».

Між іншим, Євросоюз проти закриття кордонів в умовах карантину.

Нагадаємо, що у світі коронавірусом заразилися вже майже 45 млн людей.

Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

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