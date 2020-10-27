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    У світі

    Туристична галузь через пандемію втратила понад $730 млн, – ООН

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    За перші вісім місяців 2020 року кількість міжнародних прибуттів знизилося на 70% - Туристична галузь через пандемію втратила понад $730 млн, – ООН
    За перші вісім місяців 2020 року кількість міжнародних прибуттів знизилося на 70%

    Це пов'язано зі скороченням кількості туристичних поїздок по всьому світу через пандемію коронавірусу

    Туристична галузь втратила 730 мільярдів доларів за 8 місяців 2020 року. Про це йдеться в пресрелізі Всесвітньої туристичної Організації об'єднаних націй.

    В ООН заявляють, що обмеження на поїздки, введені у зв'язку з пандемією, продовжують сильно бити по світовому туризму.

    «За перші вісім місяців 2020 року кількість міжнародних прибуттів знизилося на 70%. Це призвело до втрати 730 млрд доларів», – йдеться в повідомленні.

    За перші вісім місяців 2020 року кількість міжнародних прибуттів знизилося на 70%
    За перші вісім місяців 2020 року кількість міжнародних прибуттів знизилося на 70%

    Наголошується, що ця цифра більш ніж у вісім разів перевищує збитки сектора, понесені у 2009 році з-за глобальної економічної та фінансової кризи.

    Нагадаємо, що індустрія туризму втратить 120 мільйонів робочих місць.

    Раніше Всесвітня туристична організація ООН повідомляла, що з січня по травень кількість міжнародних туристичних поїздок скоротилася на 300 млн, або на 56%, порівняно з тим же періодом минулого року. Доходи від туризму за п'ять місяців впали на $320 млрд.

    Також Франція оцінила втрати туристичної сфери від пандемії у €40 млрд.

    ООН туризм коронавірус
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