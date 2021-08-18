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    У яких регіонах продали найбільше землі

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    Найменш активно землю купують у західних областях - У яких регіонах продали найбільше землі
    Найменш активно землю купують у західних областях
    Фото з відкритих джерел

    Озвучено регіони з найбільшим відсотком проданої землі

    Лідерами за кількістю проданої землі є Полтавщина, Харківщина та Дніпропетровщина. Станом на 17 серпня в Україні уклали 7 425 угод про купівлю / продаж землі. Це 14830 га землі. Про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики.

    «Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4701 нотаріусів. Всього заяв – 5272, із них погоджено 4651, в черзі на розгляд – вісім, відмову отримали 613. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі», – йдеться в повідомленні.

    Найбільш активно землю продають у Києві – там уклали 923 правочини.

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    Найменш активно землю купують у західних областях – Буковині, Закарпатті та Прикарпатті, а також у прифронтовій Луганщині.

    Нагадаємо, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру додала новий шар даних на публічну кадастрову карту, що містить дані про межі територіальних громад.

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    Теги: Харківщина Дніпропетровщина Полтавщина
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    У яких регіонах продали найбільше землі