У яких регіонах продали найбільше землі

Озвучено регіони з найбільшим відсотком проданої землі

Лідерами за кількістю проданої землі є Полтавщина, Харківщина та Дніпропетровщина. Станом на 17 серпня в Україні уклали 7 425 угод про купівлю / продаж землі. Це 14830 га землі. Про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики.

«Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4701 нотаріусів. Всього заяв – 5272, із них погоджено 4651, в черзі на розгляд – вісім, відмову отримали 613. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі», – йдеться в повідомленні.

Найбільш активно землю продають у Києві – там уклали 923 правочини.

Найменш активно землю купують у західних областях – Буковині, Закарпатті та Прикарпатті, а також у прифронтовій Луганщині.

Нагадаємо, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру додала новий шар даних на публічну кадастрову карту, що містить дані про межі територіальних громад.

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