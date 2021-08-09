Перший місяць ринку землі. Якою є ціна гектара й від чого вона залежить

На Київщині за сформовані масиви від 10-20 га пропонують до $3-4 тис.

Наразі об’єктивна ціна землі становить $2 тиc. за 1 га. Землевласникам не варто сподіватися на високі цінові пропозиції. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів юрист, фахівець у земельному та аграрному праві Руслан Сокол.

«За сформовані масиви від 10-20 га пропонують до $3-4 тис. у Київській області. Але сформувати такий масив, при 1-5% охочих продати землю – неможливо», – каже юрист.

Він підкреслив, що масово сподіватися на високі цінові пропозиції («земля-квартира») за один наділ землевласникам не варто, оскільки це може лише стосуватися земель навколо столиці з метою їх придбання для несільськогосподарських цілей».

«А от, наприклад, за нинішніх цін за два шестигектарних «паї» у Баришівському районі таки можна придбати однокімнатну квартиру у пристоличному Борисполі. Але власник цих паїв втратить актив, який приносить йому $2 тис. доходу на рік додатково до $1 тиc. річної пенсії колишнього колгоспника, якому ці ділянки дісталися при паюванні колективних сільськогосподарських підприємств», – пояснив Сокол.

Нагадаємо, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

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Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси.

Офіс президента оприлюднив покрокову інструкцію, як продати земельний пай.

Наразі для визначення економічно зваженої вартості сільськогосподарських земель потрібно врахувати поточну орендну плату за землю (як дохід від розміщених інвестицій) та ставку по довгостроковим кредитам в іноземній валюті (як критерій оцінки використання грошових коштів). В 2020 році орендна плата за землю становила в середньому 3425 грн за 1 гектар по Україні, а ставка по довгостроковим кредитам в іноземній валюті – 6,7%. Таким чином, економічно обгрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.