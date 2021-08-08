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    Економіка та фінанси

    Реальна ціна сільгоспземлі значно нижча, ніж оцінює Мінагропролітики – думка аграріїв

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    Впливає на ціну&nbsp;неготовність нотаріусів до посвідчення угод купівлі-продажу - Реальна ціна сільгоспземлі значно нижча, ніж оцінює Мінагропролітики – думка аграріїв
    Впливає на ціну неготовність нотаріусів до посвідчення угод купівлі-продажу
    Фото з відкритих джерел

    Порівняно низьку середню ціну можна пояснити малою кількістю угод щодо продажу

    Середня ціна 1 га ріллі в Україні станом на 1 серпня 2021 р. складає 26,8 тис. грн, що на 33% нижче оцінки Міністерства аграрної політики та продовольства (40 тис. грн). Про це свідчать розрахунки асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», пише agronews.ua

    Порівняно низьку середню ціну можна пояснити малою кількістю угод щодо продажу с/г земель, ймовірно нижчою НГО проданих земельних ділянок з піщаними ґрунтами та на схилах. Така ситуація наразі спостерігається у половині областей України.

    Також серед основних причин такого стану аналітики називають неготовність нотаріусів до посвідчення угод купівлі-продажу с/г земель через неоднозначне тлумачення деяких положень законодавства.

    «Ми провели аналіз даних Держгеокадастру «Моніторингу земельних відносин», в результаті якого виокремили угоди щодо відчуження земель с/г призначення, площа яких менше 1 га і ціна такого гектара сягає 700 тис. грн. Такі ділянки як правило знаходяться в Київський, Одеській та Львівській областях. Очевидно, що на таких земельних ділянках знаходяться елітні будинки або вони придбаються для інвестування у будівництво, а не сільське господарство. Тому, щоб визначити об'єктивну ціну товарних с/г земель ми брали для розрахунку ціну відчуження ріллі площею понад 1 га», – коментує експертка із земельних питань УКАБ Елліна Юрченко.

    1bdfab8-33636Інфографіка Українського клубу аграрного бізнесу

    Спеціалісти вважають, що з розблокуванням вчинення нотаріальних дій, очікується підвищення динаміки угод щодо відчуження с/г земель, що, в свою чергу, дасть більш повну картину цін землі.

    Нагадаємо, за прогнозами експертів, найбільшу вигоду від запуску ринку землі отримають фермери.

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    Теги: земля
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    Реальна ціна сільгоспземлі значно нижча, ніж оцінює Мінагропролітики – думка аграріїв