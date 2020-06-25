У Запорізькій області 35% споживачів газу користуються онлайн-сервісом



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За п’ять місяців 2020 року 50 тисяч клієнтів «Запоріжгаз збут» підключилися до онлайн сервісу 104.ua

«Запоріжгаз збут» пояснив, як можна зареєструватися на сайті

Понад 170 тисяч клієнтів ТОВ «Запоріжгаз збут» зареєструвалися в особистому кабінеті на сайті 104.ua . Про це повідомила пресслужба компанії.

Щоб забезпечити доступ клієнтів до особового рахунку, дати змогу їм вчасно сплачувати за газ та вирішувати «газові» питання онлайн в період карантину і не тільки, спеціалісти газової компанії розробили і запровадили експрес-реєстрацію особистого кабінету на сайті 104.ua. Тепер, скориставшись цією послугою, кожен клієнт не виходячи з дому має постійний доступ до власного особового рахунку.

Для того, щоб зареєструватися на сайті, потрібно зателефонувати зі смартфону до контакт-центру за номером 067 007 6 104 і вказати оператору свій особовий рахунок. У відповідь клієнт отримає смс з паролем до особистого кабінету та логіном. Далі потрібно перейти за посиланням, вказаним у повідомленні, ввести логін та пароль, - і можна без обмежень користуватись послугами онлайн.

«З початком карантину кількість нових користувачів особистим кабінетом збільшується щодня. Наша компанія впровадила експрес-реєстрацію та оптимізувала інші дистанційні послуги», – розповідає директор ТОВ «Запоріжгаз збут» Владислав Вітютін.

Лише за п’ять місяців 2020 року 50 тисяч клієнтів підключилися до онлайн сервісу 104.ua і таким чином отримали цілодобовий доступ до власного особового рахунку і можливість дистанційно розраховуватися за природний газ.

Клієнти також можуть вільно користуватися й іншими онлайн-сервісам компанії, такими як мобільні додатки 104 Mobile, 104 та Mobile Light, чат-бот 7104ua та цілодобовий зв’язок із контакт-центром.

Нагадаємо, власники більше 57 тис. газифікованих домоволодінь Сумщини ще жодного разу не сплачували за розподіл газу. Нагадуємо, з 01 січня 2020 року дана послуга виділена з загального рахунку за газ.