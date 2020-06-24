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    Через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу

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    В селі Бобівці Сторожинецького району підмито газопровід - Через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу
    В селі Бобівці Сторожинецького району підмито газопровід
    Фото: «Чернівцігаз»

    Одна з аварійних бригад не може самостійно повернутися із Кіцманського району

    Через негоду у Чернівецькій області від газопостачання вже відключені більше тисячі споживачів.

    Про це повідомили у пресслужбі «Чернівцігазу».

    Наразі відключені села Користувата, Бурдей, Ревне, Біла, Стрілецький Кут та Нові Драчинці Кіцманського району.

    У селі Бобівці Сторожинецького району знесло міст та по вул. Вишневій та підмито газопровід.

    У «Чернівцігазі» розповіли, що одна з аварійних бригад не може самостійно повернутися із Кіцманського району.

    «Хлопці боряться з негодою спільно із управлінням ДСНС України у Чернівецькій області», - йдеться в дописі.

    Як відомо, у ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

    Зазначимо, що постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.

    Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

    До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

    Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

    Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

    У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

    Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах.  Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

    Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

    Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).

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