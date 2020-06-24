Через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу
Одна з аварійних бригад не може самостійно повернутися із Кіцманського району
Через негоду у Чернівецькій області від газопостачання вже відключені більше тисячі споживачів.
Про це повідомили у пресслужбі «Чернівцігазу».
Наразі відключені села Користувата, Бурдей, Ревне, Біла, Стрілецький Кут та Нові Драчинці Кіцманського району.
У селі Бобівці Сторожинецького району знесло міст та по вул. Вишневій та підмито газопровід.
У «Чернівцігазі» розповіли, що одна з аварійних бригад не може самостійно повернутися із Кіцманського району.
«Хлопці боряться з негодою спільно із управлінням ДСНС України у Чернівецькій області», - йдеться в дописі.
Як відомо, у ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.
Зазначимо, що постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.
Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.
До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.
Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.
Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.
У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.
Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.
Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.
Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.
Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).