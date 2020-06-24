Через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу



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В селі Бобівці Сторожинецького району підмито газопровід Фото: «Чернівцігаз»

Одна з аварійних бригад не може самостійно повернутися із Кіцманського району

Через негоду у Чернівецькій області від газопостачання вже відключені більше тисячі споживачів.

Про це повідомили у пресслужбі «Чернівцігазу».

Наразі відключені села Користувата, Бурдей, Ревне, Біла, Стрілецький Кут та Нові Драчинці Кіцманського району.

У селі Бобівці Сторожинецького району знесло міст та по вул. Вишневій та підмито газопровід.

У «Чернівцігазі» розповіли, що одна з аварійних бригад не може самостійно повернутися із Кіцманського району.

«Хлопці боряться з негодою спільно із управлінням ДСНС України у Чернівецькій області», - йдеться в дописі.

Як відомо, у ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

Зазначимо, що постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.

Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).