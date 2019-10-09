Трубу прорвало. Глава ДБР відзвітував про справи Пашинського, Жеваго і Порошенка

Роман Труба сьогодні під час брифінгу розповів про найбільш резонансні справи,

Роман Труба визнав, що у переслідуванні колишніх керівників держави планує використати звільнених моряків. Бранців вже допитують

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба скликав брифінг – звітував про роботу відомства за рік, як це передбачено законом. Однак провести захід спокійно і за планом не вдалося. Брифінг ледь не зірвала колишній нардеп Тетяна Чорновол - соратниця взятого під варту Сергія Пашинського. Чорновол прийшла у приміщення Бюро заздалегідь. Перед початком заходу її двічі намагались вивести охоронці, вони аргументували свої дії тим, що Тетяни немає у списку акредитованих журналістів. У відповідь вона знизала плечима і відповіла: «Ну то викиньте мене звідси».

Труба запізнився на вісім хвилин. Мабуть, чекав, що експресивну Чорновол таки виведуть, але оскільки цього не сталося, глава ДБР таки вийшов до журналістів і демонстративно не звертав на уваги на непрошену гостю. Це тривало до того моменту, поки Чорновол не підійшла до нього сама. Щоправда, вступне слово вона терпляче вислухала та дочекалася часу для питань від преси.

Чорновол принесла Трубі два документи: заяву про злочин екс-заступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова і заяву про злочин самого Труби. «На жаль, така система, що я про ваш злочин повинна писати повідомлення вам: ви не виконали закон і тричі не виконали рішення суду і не внесли в єдиний реєстр досудових рішень мої заяви щодо Портнова».

«Друге – я принесла ще одне повідомлення про злочин Портнова, а також Богдана (Андрій Богдан – голова Офісу президента – «Главком»). Так от цей злочин полягає в тому, що 3 млрд грн державних коштів завдяки їхній схемі були скеровані в інтересах Міністерства оборони Росії (щоправда, що це за схеми, Чорновол не уточнила, - «Главком»). Це повідомлення на семи аркушах», - додала вона.

Крім того, Чорновол вимагала, щоб Труба пообіцяв їй у присутності журналістів, що виконає закон і відкриє кримінальне провадження. Глава ДБР відповів, що звернення отримав і розгляне. Правда обіцянка ця прозвучала не дуже переконливо: «У разі викладення всіх обставин відповідно до закону, буде прийнято рішення про внесення. Якщо таких обставин не буде – ми не будемо».

Тетяна Чорновол передала Роману Трубі дві заяви: щодо нього самого та щодо Портнова з Богданом

Спілкуванням з Чорновол брифінг не обмежився. Роман Труба також встиг відповістив на запитання журналістів стосовно найбільш резонансних справ.

Про «справу Пашинського»

Наразі ДБР розслідує лише одну справу проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського – ту, яка була зареєстрована 31 грудня 2016 року. Розслідування поділимо на три етапи. Перший – з моменту конфлікту і реєстрації кримінального провадження до початку лютого 2017 року. Розслідування проводили слідчі Васильківського відділку поліції та прокуратура Київської області. Основна частина доказів, на які спираються слідчі ДБР, зібрана саме у цей період, зокрема, судово-медичні експертизи щодо важкості ушкоджень обох.

Другий етап – з лютого 2017 по вересень 2019-го. Тоді кримінальне провадження забрала Генпрокуратура, яка протягом усього часу розслідувала його на користь народного депутата: громадянин, який отримав кульове поранення, не був визнаний потерпілим; ГПУ не розслідувала дії нардепа як такі, що спричинили іншій особі тяжкі тілесні ушкодження. Цей громадянин навіть не залучався до слідчого експерименту. По-друге, ГПУ виділила в окреме провадження хуліганські дії щодо нардепа і скерувала його до Нацполіції. Саме народний депутат, який стріляв, виявився потерпілим.

Слідчі ГПУ двічі закривали це провадження. Вперше – у 2017 році, коли Печерський райсуд відреагував на постанову про закриття і констатував, що вона винесена передчасно і зобов’язав у ході досудового розслідування провести певні слідчі та процесуальні дії. З моменту, коли слідство було поновлено ГПУ, розслідування не проводилося. Вдруге це провадження було закрито у березні цього року – через 20 днів після того, як воно було передано для розслідування у ДБР, не проінформувавши про це ДБР.

Нині розслідування було розблоковане і продовжено слідчими ДБР. Ми не виключаємо, що буде змінена кваліфікація. Зокрема, слідчі ДБР під час розслідування повинні встановити або заперечити факт: чи тримав народний депутат у руках зброю, коли виходив з автомобіля. Щодо запобіжного заходу: санкція статті за завдання тяжких тілесних ушкоджень передбачає лише тримання під вартою. У разі доведення вини Сергію Пашинському загрожує від п‘яти до восьми років позбавлення волі.

ДБР не розслідує інших фактів протиправної діяльності Пашинського, крім стрілянини в Київській області.

Про Петра Порошенка

Петро Порошенко відмовляється співпрацювати зі слідством. Порошенко має розуміти, що в його інтересах надати свідчення для того, щоб слідчі найшвидше могли досліджувати обставини... На жаль, екс-президент не поділяє такої позиції. Ми пропонуємо співпрацю, він пропонує протистояння. Ми пропонуємо йому дослідження всіх обставин справи, він займається політикою під приміщенням ДБР.

Наразі ДБР розслідує 13 справ стосовно експрезидента Петра Порошенка. Підозру йому наразі Бюро не готує, допитують його як свідка.

Я не пам'ятаю, хто подав останню заяву щодо Порошенка - про недекларування ним прибутку за 2018 рік. Деталі розповісти не можу - це таємниця досудового розслідування.

щодо порушення кримінальної справи проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. За даними адвокатів, електронні декларації Порошенка, згідно із законом, неодноразово перевірялися НАЗК та податковою. Заяву, автора якої Труба не зміг згадати, подав нардеп зі «Слуги народу» Олександр Дубінський. Сьогодні стало відомо, що адвокати Порошенка подали заяву до ДБР

Про Жеваго

Минуло кілька днів, як колишнього народного депутата, бізнесмена Костянтина Жеваго викликали для вручення підозри. Жеваго не прийшов, тому підозру було вручено заочно. Наразі Жеваго оголошено у розшук. Тривають процесуальні дії для оголошення екснардепа також у міжнародний розшук.

У серпні Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго «Фінанси та кредит» підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. На причетність до злочину також перевіряли народного депутата. Заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко тоді повідомила, що матеріали, зібрані слідством, дають підставу вважати що ексзаступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку. Про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двох з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.

Про «зливи» від Портнова

Через припущення з приводу витоку інформації мною була призначена перевірка, до проведення якої були залучені представники служби внутрішнього контролю. За допомогою поліграфа було опитано 14 слідчих – тобто усі, хто здійснює досудові розслідування, у яких фігурує експрезидент Петро Порошенко. Після розмови із слідчими я переконаний, що жоден з них, як і директор, не причетний до розповсюдження будь-якої інформації.

Портнов також розповсюджує інформацію стосовно розслідувань, яку ДБР не розголошує. У зв’язку з цим політики вже іронізують, що одіозний Портнов тепер працює прессекретарем ДБР. Колишній заступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов на своїх сторінках у соцмережах інформує про допити чиновників та перебіг розслідувань резонансних справ щодо топ-посадовців часів президента Петра Порошенка та самого Порошенка раніше, ніж ДБР на офіційних ресурсах.

Портнов ретельно відстежує та інформує про перебіг розслідування справ колишніх топ-посадовців, яких він вважає своїми ворогами

Анонс нових справ проти чиновників

У ДБР є кримінальні провадження, де можливими фігурантами виступають теперішні чиновники. З міркувань недопущення витоку інформації більше сказали не можу. Можу сказати, що до кінця цього року будуть оголошені підозри за результатами розслідування.

Про вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими

Розслідування вбивства Кирила Тлявова працівниками поліції нині знаходиться на завершальній стадії, події того дня встановлено слідством похвилинно. Наразі слідчі, серед іншого, досліджують дії працівників медичних установ щодо того, чи вчасно та у повній мірі була надана допомога. Крім того, триває дослідження дій працівників місцевої поліції. Ми чекаємо на результати останніх експертиз. Знаряддя вбивства поки ще не знайдено. Підозри нікому не оголошені.

П'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер 3 червня у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня. Спочатку поліція інформувала, що під час прогулянки хлопчик упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього виявили вогнепальне поранення голови. Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які під час інциденту перебували не на службі у стані алкогольного сп‘яніння та розважалися стріляниною. Голосіївський райсуд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави. Під час досудового розслідування встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб.

Чому допитуватимуть звільнених українських моряків

Слідчі Державного бюро розслідувань викликають на допити українських моряків, які були нещодавно звільнені з російського полону, як свідків в рамках провадження щодо можливого порушення закону при плануванні переходу кораблів через Керченську протоку. Ми не розслідуємо дії моряків, ми розслідуємо саме факт скерування кораблів у Керченську протоку. Наразі слідство очікує результатів важливої експертизи, за результатами якої ДБР зможе швидко дати остаточну відповідь - чи були дії керівництва країни незаконними. Станом на сьогодні допитані не усі моряки. Допити проводяться лише з дозволу медиків. Деякі моряки зараз перебувають поза межами Києва, у батьків чи родичів, тому просто зараз їхній допит неможливий.

Наталія Сокирчук, «Главком»