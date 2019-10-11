  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ексдепутату повідомили про підозру через невнесення до декларації 19 млн

    • Розсилка
    Костянтин Жеваго - Ексдепутату повідомили про підозру через невнесення до декларації 19 млн
    Костянтин Жеваго

    За даними ЗМІ, мова йде про екснардепа Костянтина Жеваго

    Детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату України 8 скликання за внесення недостовірних відомостей в декларацію.

    Про це 11 жовтня повідомляє пресслужба САП.

    «За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому народному депутату у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що встановлено, що ексдепутат не задекларував факт наявності у нього фінансових зобов’язань.

    «Так, у 2015-2016 роках ексдепутат не вніс у декларацію понад 10 млн гривень, а у 2017 році - понад 9 млн гривень», - заявили в САП.

    Розслідування наведених фактів детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

    За даними ЗМІ, мова йде про екснардепа Костянтина Жеваго.

    Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру екснардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку «Фінанси та кредит».

     Читайте також: 
    кримінал депутат НАБУ декларація САП розслідування Костянтин Жеваго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ