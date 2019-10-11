Ексдепутату повідомили про підозру через невнесення до декларації 19 млн
За даними ЗМІ, мова йде про екснардепа Костянтина Жеваго
Детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату України 8 скликання за внесення недостовірних відомостей в декларацію.
Про це 11 жовтня повідомляє пресслужба САП.
«За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому народному депутату у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що встановлено, що ексдепутат не задекларував факт наявності у нього фінансових зобов’язань.
«Так, у 2015-2016 роках ексдепутат не вніс у декларацію понад 10 млн гривень, а у 2017 році - понад 9 млн гривень», - заявили в САП.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.
За даними ЗМІ, мова йде про екснардепа Костянтина Жеваго.
Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру екснардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку «Фінанси та кредит».