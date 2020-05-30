Uber Shuttle з 1 червня возитиме безкоштовно лише медпрацівників



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Під час карантину Uber Shuttle трансформували у сервіс Shuttle Heroes, який був безкоштовним за спеціальною перепусткою

Маршрути та ціни залишаються такими ж, як і раніше, «з незначними виключеннями»

Сервіс Uber Shuttle з 1 червня поновить роботу в Києві у звичайному режимі. Про це пише Liga.Tech.

Зазначається, що пільги на проїзд залишаться лише у медпрацівників, які зможуть і надалі їздити безкоштовно, подавши заявку на отримання спеціального коду

«Під час карантину Uber Shuttle трансформували у сервіс Shuttle Heroes, який був безкоштовним за спеціальною перепусткою», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що маршрути та ціни залишаються такими ж, як і раніше, «з незначними виключеннями».

Нагадаємо, у Києві громадський транспорт відновив роботи з 23 травня.

25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

Як повідомляв «Главком», у понеділок у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів. За перший день роботи підземкою скористалося 310 тисяч пасажирів.