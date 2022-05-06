Україна арештувала 33 тис. тонн добрив з Росії та Білорусі

Вирішується питання про конфіскацію арештованих міндобрив у дохід держави

Міндобрива було ввезено на територію України в порушення митного законодавства

Офіс генерального прокурора України забезпечив накладення арешту на 33 тис. тонн мінеральних добрив, які належать підприємствам Російської Федерації та Республіки Білорусь. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Арештовано майно в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що міндобрива – калій хлорид – було ввезено на територію України в порушення митного законодавства. Їх орієнтовна вартість складає 650 млн грн..

Вирішується питання про конфіскацію арештованого майна у дохід держави.

Досудове слідство триває і здійснюється Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, Росія вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях. Загарбники поставили ультиматум фермерам – окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

Повідомлялося, що російське судно завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.

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