Росія намагалась продати Єгипту вкрадене українське зерно

Судно із зерном змінило напрямок на Ліван та Сирію, коли єгиптяни відмовили росіянам

Російське судно завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.

Судно «Матрос Позинич» прямувало із вкраденим українським зерном до єгипетського порту Александрія. «Матрос Позинич» входить до підсанкційної «Об'єднаної суднобудівної корпорації», повідомляє «Європейська правда».

Судно пройшло Босфор 23 квітня і вирушило до Керченської протоки, після чого до 27 квітня знаходилося в Керченській протоці на якірній стоянці порту Кавказ без вантажних операцій. 27 квітня судно вимкнуло АІС (автоматична система ідентифікації, яка має бути ввімкненою для всіх суден згідно міжнародних морських правил).

Вже 28 квітня «Матрос Позинич» був помічений в окупованому Севастополі біля зернового терміналу стивідорної компанії «Авліта», яка в російських реєстрах значиться як «Авал». 30 квітня судно рушило в напрямку порту Александрії (Єгипет).

фото: myrotvorets.news

Міністерство закордонних справ України підтвердило інформацію про вивезені 27 тисяч тонн зерна. Речник МЗС Олег Ніколено підкреслив, що українські дипломати завадили Росії доставити це зерно в Александрію.

«За нашою інформацією, нині російська сторона спрямувала судно із зерном, вкраденим на півдні України, в сторону Лівану та Сирії. МЗС вже звернулося до ліванських та сирійських органів, аби вони арештували крадений вантаж, якщо російський сухогруз зайде в їхні порти», – повідомив Ніколенко.

«Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі», – додав він.

За останніми даними MarineTraffic судно було на стоянці у порту Кавказ і 4 травня рушило у напрямку Бейрута.

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, Росія вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях. Загарбники поставили ультиматум фермерам - окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

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