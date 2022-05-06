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    Цивілізований світ вирішив відбити в Росії бажання і можливості розпочинати будь-які війни

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    Санкції виснажують ресурси нашого ворога - Цивілізований світ вирішив відбити в Росії бажання і можливості розпочинати будь-які війни
    Санкції виснажують ресурси нашого ворога

    Росії прямо по курсу ставлять стіну, в яку вона довбанеться

    Мовою оригіналу

    Санкции ЕС против российской нефти вымучивали очень долго. Сегодня они наконец-то представлены в Европарламенте. Осталось пройти процедуру утверждения.

    Если коротко:

    • запрет на закупку любой российской нефти через полгода,
    • запрет на закупку российских нефтепродуктов до конца 2022,
    • исключение может быть сделано для Венгрии и Словакии из-за их сильной зависимости, им разрешат закупаться до конца 2023 года.

    Да, хотелось бы, чтобы была волшебная кнопочка «закрыть небо» (кстати, куда подевались эти призывы?), «отключить ЕС от нефти», «деблокировать Мариуполь», «закончить войну».

    Но волшебных кнопочек нет. Нет какого-то зловредного человечка, который просто не хочет нажать кнопочку, чтобы все прекратилось. В реальности все сложно.

    Европа не может отказаться от нефти в один момент. Нужно время для заключения контрактов с другими поставщиками, для перестройки логистических маршрутов, изменения инфраструктуры, ...

    Все это делается не по щелчку пальцев. И несет ЕС финансовые потери, а европейцам - увеличенные ценники на заправках. Никто не любит терять деньги.

    Я уже молчу о лоббистах интересов РФ, которые в Европе, к сожалению, еще есть.

    Поэтому поэтапный отказ от российской нефти и нефтепродуктов (если его утвердят) - это больше, чем я вообще ожидал. Думал, введут ценовые ограничения или дополнительный налог (такие предложения были). Но нет.

    России прямо по курсу ставят стену, в которую она долбанется. Эта стена еще только маячит впереди, но увернуться от нее не получится. Удар для экономики и финансов РФ будет серьезнейший.

    И на всякий случай - нет, санкции не прекратят войну из-за испуга Путина. Он будет рубиться до конца, пока не упрется в пределы своих возможностей.

    Но санкции истощают ресурсы нашего врага. Уменьшают его возможности ведения войны. И делают Россию все более и более токсичной, даже если вступают в действие не сразу. Вспомните докеров, отказывающихся принимать танкеры с российской нефтью.

    Я не знаю, когда закончится война. Но точно знаю, что цивилизованный мир принял решение отбить у России желание и возможность затевать какие-либо войны в обозримом будущем.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Цивілізований світ вирішив відбити в Росії бажання і можливості розпочинати будь-які війни