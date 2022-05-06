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    Економіка та фінанси

    Постпред України в ООН: Росія хоче створити глобальну продовольчу кризу

    Росія викрала близько 400 тис. тонн зерна з тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей - Постпред України в ООН: Росія хоче створити глобальну продовольчу кризу
    Росія викрала близько 400 тис. тонн зерна з тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей

    Окупанти використовують продовольство як зброю проти України

    Створення продовольчої кризи в Україні та світі, схоже, є однією з навмисних цілей російської війни, вважає постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Як передає «Укрінформ», про це він заявив у четвер під час засідання Радбезу щодо підтримання миру та безпеки України.

    На сьогодні, що становить третину всіх запасів у цих регіонах, розповів він.

    «З огляду на те, що вкрадене зерно мало бути використане для наступного врожаю, це вже посилило загрозу голоду», – додав він.

    Росія також нападає на зернові елеватори, сільськогосподарську інфраструктуру та склади добрив, а також продовжує розкрадати сільськогосподарський транспорт, сказав постпред.

    За його словами, пограбування зерносховищ, блокада поставок з українських портів та мінування морських шляхів ставлять під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

    Він нагадав, що, за даними ООН, понад 1,7 млрд чоловік у світі можуть опинитися під загрозою злиднів та голоду внаслідок збоїв у системі виробництва продовольства, спричинених повномасштабною війною Росії проти України. При цьому РФ продовжує навмисне блокувати посівну в Україні, підкреслив він.

    Україна вимагає відРосії припинити незаконне викрадення зерна, розблокувати українські порти й відновити свободу судноплавства.

    «Ми закликаємо міжнародне співтовариство посилити економічні санкції проти росії, щоб зупинити її воєнну агресію проти України, запобігти гуманітарній катастрофі та світовій продовольчій кризі», - наголосив він.

    Дії РФ у ході збройної агресії проти України мають на меті й умисне перешкоджання сільськогосподарській діяльності та блокування експорту зерна, що посилює ризики продовольчої кризи й глобального голоду, заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

    У цьому зв’язку вона звернула увагу інших членів Радбезу на ту обставину, що війна путіна посилює ризики глобальної продовольчої кризи, яка особливо відчутно б'є по ринках Африки та Близького Сходу.

    Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, Росія вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях. Загарбники поставили ультиматум фермерам - окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

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    Теги: росія окупанти ООН війна Мінагрополітики зерно викрадення пограбування Україна окупація Сергій Кислиця #stoprussia
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    Постпред України в ООН: Росія хоче створити глобальну продовольчу кризу