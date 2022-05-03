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    Мета – Голодомор. Рашисти розбомбили потужний елеватор у Рубіжному

    Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно - Мета – Голодомор. Рашисти розбомбили потужний елеватор у Рубіжному
    Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно
    фото з відкритих джерел

    Окупанти з літаків знищили елеватор у Рубіжному, що у Луганській області

    У Рубіжному російські загарбники знищили елеватор з найсучаснішим обладнанням. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Мета – Голодомор. Окупанти розбомбили літаками елеватор у Рубіжному», – заявив Гайдай.

    Зокрема, супутникові знімки від компанії «Planet Lab» свідчать про те, що на територію ТОВ «Голден АГРО» у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий у 2020 році елеваторний комплекс повністю знищено.

    «На підприємстві було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням, включно з експрес-аналізатором, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушаркою потужністю 1500 тонн на добу, сепаратором, автовагами, автоматичним пробовідбірником», – додав Гайдай.

    Крім того, елеваторний комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно.

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    Також Гайдай зазначив, що в окупованих містах зафіксовані випадки вивозу українського зерна у РФ. Раніше загарбники також знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку.

    Нагадаємо, що внаслідок постійних атак ворога на Луганщину у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу, а у Рубіжному та Новодружеську зруйновані будинки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Мета – Голодомор. Рашисти розбомбили потужний елеватор у Рубіжному