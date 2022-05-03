Мета – Голодомор. Рашисти розбомбили потужний елеватор у Рубіжному

Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно

Окупанти з літаків знищили елеватор у Рубіжному, що у Луганській області

У Рубіжному російські загарбники знищили елеватор з найсучаснішим обладнанням. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Мета – Голодомор. Окупанти розбомбили літаками елеватор у Рубіжному», – заявив Гайдай.

Зокрема, супутникові знімки від компанії «Planet Lab» свідчать про те, що на територію ТОВ «Голден АГРО» у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий у 2020 році елеваторний комплекс повністю знищено.

«На підприємстві було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням, включно з експрес-аналізатором, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушаркою потужністю 1500 тонн на добу, сепаратором, автовагами, автоматичним пробовідбірником», – додав Гайдай.

Крім того, елеваторний комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно.

Також Гайдай зазначив, що в окупованих містах зафіксовані випадки вивозу українського зерна у РФ. Раніше загарбники також знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, що внаслідок постійних атак ворога на Луганщину у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу, а у Рубіжному та Новодружеську зруйновані будинки.