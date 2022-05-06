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    Google виділив $10 млн на боротьбу з фейками про війну в Україні

    Компанія Google підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії - Google виділив $10 млн на боротьбу з фейками про війну в Україні
    Компанія Google підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії

    Компанія Google вже надала Україні $55 млн допомоги.

    Компанія Google виділила $10 млн на протидію поширенню недостовірної інформації про війну в Україні. Про це керівник підрозділу Google в регіоні Європа, Близький Схід та Африка Метью Бріттін сказав на Конференції донорів для допомоги Україні у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

    Бріттін зазначив, що компанія підтримує Україну та український народ у боротьбі проти російської агресії і надала вже $55 млн допомоги.

    «Ми пожертвували $35 млн напряму та на гуманітарні потреби для підтримки народу України, зокрема, і тих українців, хто рятується від війни, надавши, серед іншого, $10 млн польським організаціям, які працюють з тимчасово переміщеними особами… Вчора ми анонсували $1,5 млн гранту для Міжнародного комітету порятунку, щоб розширити доступ до важливої інформації постраждалим від війни», - повідомив Бріттін.

    За його словами, Google до вже наданої допомоги додає ще $10 млн на гуманітарні потреби людей в Україні, а також $10 млн на протидію поширенню недостовірної інформації в регіоні, оскільки поширення такої інформацію в умовах війни може бути «питанням життя і смерті».

    Раніше повідомлялося, що Google заблокував робочу пошту Держдуми РФ.

    Крім того, компанія відключила можливість платежів з Росії.

    Також Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні. Скасування монетизації також поширюється на матеріали про те, що жертви нібито самі відповідальні за трагедію або ж використовують усілякі прийоми звинувачення жертв.

    Теги: росія окупанти Google війна Україна окупація #stoprussia
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    Google виділив $10 млн на боротьбу з фейками про війну в Україні