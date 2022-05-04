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    Економіка та фінанси

    Україні може загрожувати голод. Скільки зерна вже відібрали окупанти в аграріїв

    Росія потягами та вантажівками вивозить з України зерно - Україні може загрожувати голод. Скільки зерна вже відібрали окупанти в аграріїв
    Росія потягами та вантажівками вивозить з України зерно

    Російські окупанти викрали декілька сотень тисяч тонн зернових

    Українці на тимчасово окупованих російськими військами територіях залишаються без вітчизняного продовольства і можуть опинитися на межі голоду. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

    За його словами, окупанти повторюють сценарій початку 20 століття, відбираючи та викрадаючи у людей продовольство.

    «На нині тимчасово окупованих територіях було близько 1,3 млн тонн зернових. Це не якісь стратегічні запаси, а те, що потрібно для забезпечення щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування українців, які там живуть. А також посіву ярих культур. І ми маємо підтвердження фактів відбору зерна з кожної з нині окупованих областей – Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської», – сказав Висоцький.

    Із кожного регіону вже вивезено близько 100 тис. тонн зерна – тобто, в сумі по Україні йдеться про декілька сотень тисяч тонн зернових, зазначив він.

    «Така поведінка насторожує. Адже аналогічна ситуація може бути і з новим врожаєм. У результаті може бути фізично недоступне продовольство для харчування українців на цих територіях, а це загроза голоду», – акцентував перший заступник міністра.

    До слова, у Мелітопольському районі (Запорізька область), який перебуває у тимчасовій окупації, фермерів змушують продавати зерно за безцінь, а у тих, хто відмовляється, збіжжя відбирають. Рашисти погрожують людям вбивством, якщо ті не приймають їхні вимоги.

    Зерно окупанти вивозять вантажівками. У місті помітили десятки фур зі збіжжям. Вони прямують до анексованого Криму.

    Раніше озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо громадян, пограбували філію одного з сільгосптовариств Запорізької області, розташовану у місті Кам’янка-Дніпровська.

    Як повідомляв «Главком», російські окупанти не приховують, що планують поповнити фонд сільськогосподарської продукції за рахунок поставок з України викраденого продовольства.

    Рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області.

    Також рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.

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    Теги: росія окупанти війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Україні може загрожувати голод. Скільки зерна вже відібрали окупанти в аграріїв