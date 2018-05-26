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    Економіка та фінанси

    Україна і Болгарія домовились активізувати будівництво дороги між Одесою і Варною

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    Україна і Болгарія домовились активізувати будівництво дороги між Одесою і Варною

    Україна сподівається залучити до проекту гроші ЄС

    Будівництво дороги між Одесою і Варною (Болгарія) буде активізовано. Про таке повідомив президент України Петро Порошенко після закінчення перегорів з прем’єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим.

    «Домовилися активізувати будівництво дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною через територію Румунії. Ми сподіваємося залучити для цього матеріальні ресурси ЄС. Будемо робити все можливе, щоб в перспективі за декілька годин можна було легко доїхати з Одеси до Варни», - йдеться у повідомленні президента у Facebook.

    Глава держави додав, що важливим результатом переговорів сьогодні стало те, що вже в другій половині цього року відбудеться чергове засідання спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва, яка востаннє збиралася вісім років тому.

    Нагадаємо, новий Бескидський тунель 24 травня відкрили у Карпатах. Він є другим за довжиною в Україні та має для країни стратегічне значення.

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    Петро Порошенко ЄС дороги гроші будівництво Болгарія Україна
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