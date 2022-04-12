  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Що відбувається на Сумщині: інформація від губернатора

    Голова Сумської ОВА закликав земляків не їхати в евакуацію, а повертатися до роботи і відбудовувати область - Що відбувається на Сумщині: інформація від губернатора
    Голова Сумської ОВА закликав земляків не їхати в евакуацію, а повертатися до роботи і відбудовувати область
    фото: Facebook Живицького

    Попри російські війська на кордоні із Сумською областю, українському регіону зараз нічого не загрожує

    Голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький закликав жителів області не їхати в евакуацію. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    Зараза, за словами Живицького, у евакуації немає жодної потреби. Хоча, зізнався Живицький, біля українсько-російського кордону в районі Сумщини і помічені рашистські війська. «Вони постійно переміщуються, передислоковуються, їхня кількість то зменшується, то збільшується. Але станом на сьогодні ми не спостерігаємо ударного угрупування на кордоні з Сумщиною», – запевнив військовий губернатор Сумської області.

    Живицький закликав цивільних довіряти українським військовим, які пильнують територію області – і не залишати регіон. Голова ОВА пообіцяв повідомити про евакуацію, якщо виникне така загроза. Влада також сприятиме тому, «щоб люди вчасно змогли виїхати з території. Наразі такої загрози немає».

    Губернатор закликав жителів Сумщини повертатися на робочі місця: «Ми запрошуємо всіх, у кого є робота та можливість сьогодні працювати». Дмитро Живицький наголосив на необхідності піднімати економіку області, яка серйозно постраждала від окупантів.

    Нагадаємо, 9 квітня Дмитро Живицький у інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle заявляв, що ситуація в регіоні залишається досить серйозною. Зокрема, тому, що українські війська контролюють кордон з Росією на території Сумської області лише частково. « нас протяжність кордону одна з найбільших з країною-агресором. Це 564 кілометри, і контролювати таку ділянку вкрай проблематично», – заявив тоді голова Сумської ОВА.

    Також Живицький запевнив, що область готується до можливого повторного нападу рашистів, будує укріплення, опорні пункти, блокпости. Разом з тим, губернатор прикордонної області зазначив, що Україні необхідно будувати свою «лінію Маннергейма» для захисту від Росії, оскільки навіть після перемоги ЗСУ у війні з окупантами Росія без ідеологічного та політичного перезавантаження не зміниться і не залишить нашу країну у спокої.

    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Що відбувається на Сумщині: інформація від губернатора