Що відбувається на Сумщині: інформація від губернатора

Голова Сумської ОВА закликав земляків не їхати в евакуацію, а повертатися до роботи і відбудовувати область

Попри російські війська на кордоні із Сумською областю, українському регіону зараз нічого не загрожує

Голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький закликав жителів області не їхати в евакуацію. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зараза, за словами Живицького, у евакуації немає жодної потреби. Хоча, зізнався Живицький, біля українсько-російського кордону в районі Сумщини і помічені рашистські війська. «Вони постійно переміщуються, передислоковуються, їхня кількість то зменшується, то збільшується. Але станом на сьогодні ми не спостерігаємо ударного угрупування на кордоні з Сумщиною», – запевнив військовий губернатор Сумської області.

Живицький закликав цивільних довіряти українським військовим, які пильнують територію області – і не залишати регіон. Голова ОВА пообіцяв повідомити про евакуацію, якщо виникне така загроза. Влада також сприятиме тому, «щоб люди вчасно змогли виїхати з території. Наразі такої загрози немає».

Губернатор закликав жителів Сумщини повертатися на робочі місця: «Ми запрошуємо всіх, у кого є робота та можливість сьогодні працювати». Дмитро Живицький наголосив на необхідності піднімати економіку області, яка серйозно постраждала від окупантів.

Нагадаємо, 9 квітня Дмитро Живицький у інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle заявляв, що ситуація в регіоні залишається досить серйозною. Зокрема, тому, що українські війська контролюють кордон з Росією на території Сумської області лише частково. « нас протяжність кордону одна з найбільших з країною-агресором. Це 564 кілометри, і контролювати таку ділянку вкрай проблематично», – заявив тоді голова Сумської ОВА.

Також Живицький запевнив, що область готується до можливого повторного нападу рашистів, будує укріплення, опорні пункти, блокпости. Разом з тим, губернатор прикордонної області зазначив, що Україні необхідно будувати свою «лінію Маннергейма» для захисту від Росії, оскільки навіть після перемоги ЗСУ у війні з окупантами Росія без ідеологічного та політичного перезавантаження не зміниться і не залишить нашу країну у спокої.