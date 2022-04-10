Польща не продовжуватиме контракти з «Газпромом» - МЗС

Чинні договори з російською газовою монополією укладені до кінця поточного року

Польща відмовиться від закупівель газу та вугілля з Росії найближчими місяцями, запевняє заступник міністра закордонних справ країни Шимон Шинковський. Прем'єр Матеуш Моравецький раніше казав, що Польща не продовжуватиме контракт із «Газпромом», який розрахований до кінця 2022 року.

«Навіть якщо таке рішення не буде прийнято Євросоюзом, ми самі приймемо його протягом кількох місяців, щоб подати добрий приклад і спонукати інші країни зробити так само», - сказав Шинковський у інтерв’ю Berliner Zeitung. При цьому він визнав, що самотужки Польща не зможе вплинути на російську економіку. За словами Шинковського, у питанні відмови від російських енергоресурсів потрібне спільне рішення європейських держав.

Євросоюз 8 квітня запровадив п'ятий пакет санкцій проти Росії. Він заблокував постачання російського вугілля. У Європі триває обговорення про запровадження ембарго на газ та нафту з Росії. Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою негайної заборони імпорту всіх енергоносіїв.

З початку квітня до країн Балтії – Латвії, Литви та Естонії – більше не надходить природний газ з Росії.

При цьому галузевий видавець Energy Intelligence вважає, що «Газпром» заробив $20,5 млрд від продажу газу в Європі за перші два місяці 2022 року. Майже стільки, скільки він заробив у Європі за весь 2020 рік.

Як відомо, з квітня діє запроваджений указом президента Росії новий порядок оплати постачання російського газу – з обов'язковою конвертацією валюти контрактів у рублі через «Газпромбанк».

На даний момент лише Білорусь згодна розраховуватися російськими рублями за природний газ, який постачатиме «Газпром».