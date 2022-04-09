Польща згортає співробітництво з Угорщиною через Путіна

Ярослав Качинський вимагає від Віктора Орбана змінити ставлення до Росії

Про замороження стосунків з Угорщиною повідомив віцепрем'єр уряду Польщі та лідер правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. У своєму інтерв'ю Plus Radio політик заявив, що його країна не співпрацюватиме з Угорщиною так, як раніше, доки її прем’єр Віктор Орбан не змінить ставлення до війни в Україні, розв’язаної Росією.

За словами Качинського до парламентських виборів в Угорщині він утримувався від оцінки поведінки прем'єр-міністра Віктора Орбана, але зараз називає її «однозначно негативною».

«Коли Орбан каже, що не бачить того, що сталося в Бучі, йому треба порадити звернутися до офтальмолога[…] Я думаю, що робить Орбан сподівається зіграти роль у завершенні цього конфлікту. Але, на мою думку, це повністю глухий кут», — сказав польський політик.

Він наголосив, що Польща не зможе співпрацювати з Угорщиною як раніше доти, доки позиція її лідера щодо війни РФ проти України не зміниться.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що один із лідерів країн ЄС вимагав докази, що звірства РФ у Бучі не фейк. ЗМІ пишуть: це був Орбан.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Віктор Орбан відмовився надавати Києву озброєння, заборонив транзит зброї через територію своєї країни та не підтримує ембарго на російські нафту та газ.

У розпал виборчої кампанії міністр закордонних справ Петер Сійярто безпідставно заявив, що Україна втручається у внутрішні справи Угорщини, у МЗС України це заперечили.

До слова, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана і заявив, що українська влада не побачила жодного зусилля від нього зупинити війну.

Натомість Віктор Орбан, виступаючи після перемоги своєї партії на парламентських виборах, назвав Володимира Зеленського «опонентом».

При цьому Росія продовжує вважати Угорщину, як і всі інші держави Євросоюзу, «недружньою країною».