Україна майже за місяць експортувала перший мільйон тонн зерна

Експорт дозволяє не лише уникнути продовольчої кризи, а й створити нові робочі місця і забезпечити посівну у 2023-му

Президент України Володимир Зеленський розповів, що майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

Зеленський наголосив – Україна залишається гарантом світової агробезпеки.

«Українське зерно й сам факт того, що запрацював наш напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи, не допускають катастрофічного дефіциту. Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки», - сказав глава держави.

Також президент підкреслив, що експорт дозволяє не лише уникнути продовольчої кризи, а й створити нові робочі місця і забезпечити посівну у 2023-му.

«Цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній і державного бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році. Це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону і всього світу. І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи. І наголошую, що це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту», - сказав Зеленський.