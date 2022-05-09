Прикордонники назвали пункти пропуску, через які в Україну можна ввозити автівки

Куплені у Європі автомобілі зможуть потрапити до України тільки через три прикордонні пункти

Відтепер в Україну ввезти в Україну автомобілі, придбані за кордоном, можна не через кожний прикордонний пункт пропуску. Згідно із розпорядженням Кабміну від 3 травня, кількість пунктів пропуску для цієї послуги була серйозно зменшена. Пресслужба держприкордонслужби оприлюднила список таких прикордонних пунктів.

Усього таких пунктів залишили три, вони розташовані на українсько-польському та українсько-словацькому кордонах.

Список:

«Устилуг» (Волинська область, на кордоні з Польщею);

«Грушів» (Львівська область, на кордоні з Польщею);

«Малий Березний» (Закарпатська область, на кордоні зі Словаччиною).

Нагадаємо, що з 1 квітня від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита звільняються такі ввезені транспортні засоби:

легкові автомобілі та кузови до них;

причепи та напівпричепи;

мотоцикли;

транспортні засоби для перевезення вантажів або понад десять осіб.

Але уже в кінці квітня Верховна Рада вирішила повернути плату за розмитнення автівок, через велику кількість автомобілів, завезених українцями не для потреб ЗСУ чи ТрО, а для власного користування.

Втім, депутатка від «Батьківщини» Альона Шкрум заявила, що елітних автомобілів за увесь час дії нульового розмитнення завезли усього 40 штук.

Та голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев упевнений, що автомобільні черги на кордонах з ЄС до України створюють негативний імідж Україні, яка просить у Європи грошей на допомогу у війні з Росією.