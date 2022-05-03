Шокуємо партнерів: Гетманцев пояснив, чому повернули мито за євробляхи

Дозвіл ввозити дешеві автівки призвів до величезних черг на митниці

Рішення скасувати мито на ввезені в Україну автівки виявилося неоднозначним і навіть неприємним з точки зору міжнародної політики України. Про це нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв’ю «Главкому».

За словами Гетманцева, те, що сталося після скасування мита на євробляхи, могло вдарити по репутації України в очах міжнародних партнерів. «Виходить шокуюча для наших партнерів річ: з одного боку, ми просимо у всього світу гроші на війну, а з іншого – витрачаємо свої власні на кілометрові черги автівок біля кордону», – зазначив народний депутат.

Гетманцев також додав, що через велику кількість завезених під нульове розмитнення автомобілів виникли проблеми у військових, які не могли ввезти потрібну їм автівку на територію України.

Тож, пояснив голова податкового комітету, дозвіл ввозити дешеві автівки, який «був викликаний тим, що внаслідок бойових дій знищено величезну кількість транспортних засобів», призвів до розквіту бізнесу на уникненні оподаткування євроблях.

Нагадаємо, нардепка від «Батьківщини» Альона Шкрум заявила, що масове ввезення дорогих автомобілів під нульове розмитнення – це міф. Насправді, зазначила депутатка, за час дії цієї норми до України завезли тільки 40 автомобілів, ціна яких перевищувала 2 млн грн.

Читайте також інтерв’ю: Данило Гетманцев: Рекомендую заробляти гроші та економити