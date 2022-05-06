  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Прикордонники розповіли, на яких пунктах пропуску є черги

    Ситуація на західному кордоні спокійна&nbsp; - Прикордонники розповіли, на яких пунктах пропуску є черги
    Ситуація на західному кордоні спокійна 
    фото з відкритих джерел

    Черги лишилися лише на двох пунктах пропуску до Польщі

    Західне регіональне управління Держприкордонслужби України оприлюднило зранку 6 травня інформацію щодо черг на кордонах. Вони залишилися лише на двох пунктах пропуску – Шегині та Краківець до Польщі.

    На решті пунктів пропуску немає черг. Мова йде про такі пункти пропуску:

    Республіка Польща:

    • «Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    • «Рава-Руська» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    • «Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    • «Краківець» - 10 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів
    • «Шегині» - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    • «Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

    Словацька Республіка:

    • «Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Ужгород» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
    • «Малі Селменці» - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

    Угорщина:

    • «Тиса» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
    • «Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
    • «Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
    • «Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

    Румунія:

    • «Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.

    Республіка Молдова:

    • «Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
    • «Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.

    Напередолні президент Польщі анонсував, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде. Наразі ж Польща повернула для українців деякі обмеження при в'їзді.

    Днями українець намагався перелізти через паркан до Словаччини з мільйоном гривень.

    Теги: прикордонники росія окупанти Польща Держприкордонслужба Молдова війна Румунія Угорщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прикордонники розповіли, на яких пунктах пропуску є черги