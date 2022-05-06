Прикордонники розповіли, на яких пунктах пропуску є черги

Черги лишилися лише на двох пунктах пропуску до Польщі

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України оприлюднило зранку 6 травня інформацію щодо черг на кордонах. Вони залишилися лише на двох пунктах пропуску – Шегині та Краківець до Польщі.

На решті пунктів пропуску немає черг. Мова йде про такі пункти пропуску:

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» - 10 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів

«Шегині» - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

«Тиса» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Напередолні президент Польщі анонсував, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде. Наразі ж Польща повернула для українців деякі обмеження при в'їзді.

Днями українець намагався перелізти через паркан до Словаччини з мільйоном гривень.