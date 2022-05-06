Прикордонники розповіли, на яких пунктах пропуску є черги
Черги лишилися лише на двох пунктах пропуску до Польщі
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України оприлюднило зранку 6 травня інформацію щодо черг на кордонах. Вони залишилися лише на двох пунктах пропуску – Шегині та Краківець до Польщі.
На решті пунктів пропуску немає черг. Мова йде про такі пункти пропуску:
Республіка Польща:
- «Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Рава-Руська» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Краківець» - 10 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів
- «Шегині» - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
- «Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Ужгород» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
- «Малі Селменці» - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
- «Тиса» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- «Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- «Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- «Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- «Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
- «Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Напередолні президент Польщі анонсував, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде. Наразі ж Польща повернула для українців деякі обмеження при в'їзді.
Днями українець намагався перелізти через паркан до Словаччини з мільйоном гривень.