Прикордонники розповіли, якими способами чоловіки намагалися полишити Україну
Чоловіки часто ставали жертвами шахраїв та навіть гинули
Із початку повномасштабного вторгнення Росії на кордоні затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Частина з них, із надією обійти обмеження на виїзд за кордон, стали жертвами шахраїв. Останні через анонімні канали пропонують незаконні послуги, за які беруть кошти і зникають.
Охоронці кордону також розповіли, які способи найчастіше обирають ухилянти, аби покинути Україну.
«Є й ті, які намагаються підкупити прикордонників. Ще інша частина порушників використовує підроблені документи, в яких приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей. Але фальшиві папери прикордонники теж ефективно виявляють», – ідеться у повідомленні.
Тож більшість порушників намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників.
«Останні, як показує досвід, не дуже переймаються безпекою своїх «підопічних». Днями правоохоронці затримали перевізника – громадянина Молдови, який на маленькому двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх прикордонники теж затримали», – вказано в інформації.
Однак пощастило не всім – правоохоронці виявляли тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм. Так само порушниками виявилися чоловіки, які стали жертвами негоди у Карпатах.
Раніше українські прикордонники затримали чоловіка, який був комісований через «тяжкі пологи». Чоловік у пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою, показав військовий квиток, у якому йшлось, що його «комісували через вагітність».
До слова, 7 березня, біля ділянки українсько-молдавського кордону у місті Могилів-Подільському було затримано групу з 9 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Серед затриманих були вісім українців призовного віку та так званий «поводир» – громадянин Молдови. Чоловіки човном намагалися переправитися до Молдови. Усіх їх було затримано.
Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото вдалося впізнати Руслана Євдокименко та Анатолія Євдокименка – сина та онука відомої співачки Софії Ротару.
Додамо, що зараз в Україні оголошено військовий стан та загальну мобілізацію. Це означає, що залишати територію країни чоловікам, за кількома винятками, призовного віку заборонено.