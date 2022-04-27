Рада хоче повернути мита на авто з-за кордону

Нардепи скаржаться, що через скасування платного розмитнення автівок бюджет втратив 350 млн грн

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування. Сторінка законопроєкту №7311 з'явилася на сайті парламенту.

У частині митних платежів пропонується відновити оподаткування:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи);

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Автори законопроєкту звернули увагу, що за перший тиждень в результаті дії звільнення від оподаткування розмитнення авто, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло 350 млн грн.

Наразі щоденно сума пільг складає понад 100 млн грн. За цей час було ввезено більше 3 тис. автомобілів, непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу без мита.

«Підтримка цієї ініціативи є, тягнути з нею не будемо, тому, я думаю, що найближчим часом розглянемо», – заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пишуть «Українські новини».

Нагадаємо, із 1 квітня від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита звільняються такі ввезені транспортні засоби:

легкові автомобілі та кузови до них;

причепи та напівпричепи;

мотоцикли;

транспортні засоби для перевезення вантажів або понад десять осіб.

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