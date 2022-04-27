  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Рада хоче повернути мита на авто з-за кордону

    Ввезені в Україну автівки наразі розмитнюють безплатно - Рада хоче повернути мита на авто з-за кордону
    Ввезені в Україну автівки наразі розмитнюють безплатно
    фото з відкритих джерел

    Нардепи скаржаться, що через скасування платного розмитнення автівок бюджет втратив 350 млн грн

    У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування. Сторінка законопроєкту №7311 з'явилася на сайті парламенту.

    У частині митних платежів пропонується відновити оподаткування:

    • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи);
    • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;
    • для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

    Автори законопроєкту звернули увагу, що за перший тиждень в результаті дії звільнення від оподаткування розмитнення авто, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло 350 млн грн.

    Наразі щоденно сума пільг складає понад 100 млн грн. За цей час було ввезено більше 3 тис. автомобілів, непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу без мита.

    «Підтримка цієї ініціативи є, тягнути з нею не будемо, тому, я думаю, що найближчим часом розглянемо», – заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пишуть «Українські новини».

    Нагадаємо, із 1 квітня від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита звільняються такі ввезені транспортні засоби:

    • легкові автомобілі та кузови до них;
    • причепи та напівпричепи;
    • мотоцикли;
    • транспортні засоби для перевезення вантажів або понад десять осіб.
    Читайте також:
    Теги: росія окупанти бюджет війна ПДВ Україна окупація Данило Гетманцев звільнення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада хоче повернути мита на авто з-за кордону