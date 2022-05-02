Нульове розмитнення. Нардепка спростувала міф про ввезення елітних автівок
Абсолютна більшість автомобілів, завезених до України після скасування плати за розмитнення, дешевші 15 тисяч доларів
Чутки про велику кількість завезених під скасовану Кабміном плату за розмитнення автомобілів преміям-класу не відповідають дійсності. Про це народна депутатка Альона Шкрум написала у себе на Facebook.
За інформацією Шкрум, із 29 195 завезених до України після запровадження нульового розмитнення автомобілів – 16 793 (58%) коштують до 100 тис. грн (до $3 тис.). Як зазначила Шкрум, йдеться про автомобілі «недорогі, старі, які йдуть у великій кількості на потреби армії, тероборони, або замість втраченої машини на сім’ю».
Ще 11 406 ввезених автомобілів (39%) коштували від 100 до 500 тис. грн. (3-15 тис. доларів). «Частина з них - точно на армію», – зазначила депутатка, наголосивши на тому, що за $5 тис. можна придбати нормальний пікап для потреб військових. Певний відсоток цієї цінової категорій, звісно, був завезений для власних потреб.
Автомобілі ж, ціна яких перевищує 2 млн грн (більше $62 тис.), були завезені в Україну після скасування плати за розмитнення у кількості 40 одиниць.
Отже, зазначила Шкрум, «за місяць українці завезли дійсно велику кількість машин, але 65-70% із них усіх – це машини, які є скромними, недорогими, старенькими, ідуть у переважній більшості на армію або потреби тероборони й ЗСУ. Із них також є відсоток, який іде сім'ям».
Нагадаємо, із 1 квітня від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита були звільнені такі ввезені транспортні засоби:
- легкові автомобілі та кузови до них;
- причепи та напівпричепи;
- мотоцикли;
- транспортні засоби для перевезення вантажів або понад десять осіб.
Після цього, на фоні чуток про велику кількість автівок, які були завезені до України не для ЗСУ чи тероборони, а для власних потреб, депутати вирішили скасувати норму про нульове розмитнення.
Законопроєкт №7311 уже зареєстрований у Верховній Раді.