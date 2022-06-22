Підготовка до зими. Чернишов попередив про зниження температури в оселях українців

Очільник Мінрегіону закликає українців готуватися до зимових холодів уже зараз

Опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть. Про це повідомив очільник Мінрегіону Олексій Чернишов за результатами засідання Штабу ОЗП (осінньо-зимового періоду).

Міністр наголосив, що під час опалювального сезону оптимальна температура в українських оселях становитиме 18-20 градусів, але не нижче 16 градусів, як в «ощадливих країнах розвинутої Європи».

«Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне – ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання ... Опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови. Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю», – зазначив міністр.

Чернишов зазначив, що до холодів потрібно готуватися уже зараз.

«Як ми переживемо цю зиму – залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз. Головне завдання – маємо забезпечити безперервність тепла. Ми розуміємо всі ризики та активно готуємося до них», – резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше народні депутати схвалили в першому читанні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ підтримали 229 народних депутатів.

Також нагадаємо, що Кабмін запровадив фіксовану ціну для постачання від «Нафтогазу» операторам газорозподільних систем. Як повідомлялося, тарифи для населення на комунальні послуги залишаться на рівні 24 лютого 2022 року. Кабінет міністрів схвалив постанову «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану».



