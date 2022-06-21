Рада схвалила мораторій на тарифи: скільки коштуватимуть газ і тепло

Документ підтримали 229 народних депутатів

Народні депутати на сьогоднішньому засіданні схвалили в першому читанні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ підтримали 229 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослава Железняка в Telegram.

Проєкт закону №7427 стосується мораторію на підвищення тарифів.

Зокрема пропонується встановити, що:

тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;

тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;

ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Законопроєктом пропонується встановити заборону постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Нагадаємо,Кабмін запровадив фіксовану ціну для постачання від «Нафтогазу» операторам газорозподільних систем. Як повідомлялося, тарифи для населення на комунальні послуги залишаться на рівні 24 лютого 2022 року. Кабінет міністрів схвалив постанову «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану».