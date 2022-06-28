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    Економіка

    Україна починає експорт електроенергії у Європу

    Перший аукціон на розподіл пропускної спроможності до Румунії проходить сьогодні - Україна починає експорт електроенергії у Європу
    Перший аукціон на розподіл пропускної спроможності до Румунії проходить сьогодні
    фото з відкритих джерел

    Українська енергосистема вже зараз може забезпечити до 1690 МВт потужності для експорту

    Європейська енергосистема ENTSO-E ухвалила рішення щодо офіційного старту з 30 червня комерційного експорту електроенергії з України до Європи початковим обсягом 100 МВт. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

    Як додали в «Укренерго», 27 червня оператори системи передачі (ОСП) континентальної Європи ENTSO-E визнали, що «Укренерго» разом з операторами Румунії, Словаччини та Угорщини виконали всі необхідні для цього технічні передумови.

    Галущенко зазначив, що обсяги збільшуватимуться поступово, після щомісячної оцінки ENTSO-E впливу на європейську енергосистему.

    «Технічно наша енергосистема вже зараз може забезпечити до 1690 МВт потужності для експорту. Після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність для продажу електроенергії за кордон може зрости до 4-5 ГВт», – зауважив міністр.

    При цьому наразі розподіляються лише перетини в напрямку Румунії. Перший аукціон на розподіл пропускної спроможності до Румунії проходить сьогодні, 28 червня, з днем постачання на 30 червня.

    За його словами, всі генеруючі компанії матимуть рівний доступ до експортної торгівлі електроенергією. Галущенко нагадав, що поступове збільшення експорту електроенергії приноситиме кошти, які необхідні для стабілізації фінансового стану енергоринку.

    Нагадаємо, починаючи з 18 листопада Білорусь зупиняє поставки електроенергії до України.

    До слова, через відсутність палива станом на 15 листопада в Україні не працювали 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт.

    Раніше повідомлялося про віялові відключення електрики в певних областях.

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    Теги: росія окупанти міністр експорт війна держава Україна Укренерго окупація #stoprussia
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    Україна починає експорт електроенергії у Європу