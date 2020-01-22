Київ увійшов до ТОП-50 найбільш інстаграмних міст світу



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У рейтингу Київ посів місце між Тайбеєм і Ніццою

Глобальний туристичний портал Big 7 Travel вніс столицю України - Київ - у список 50 найбільш інстаграмних міст світу.

У рейтингу Київ опинився на 33 місці.

«Київ – столиця України і місто, що володіє такою величчю і красою: від пам'ятника Батьківщині-матері й 18-метрової копії Ейфелевої вежі до Майдану Незалежності, який протягом десятиліть був центром політичного життя України. 19 мільйонів хештегів посіли своє місце в списку найбільш інстаграмних міст», - зазначили укладачі рейтингу порталу Big 7 Travel.

По сусідству з Києвом в рейтингу опинилися такі популярні туристичні міста, як Тайбей на Тайвані (32 місце) і Ніцца у Франції (34 місце).

ТОП-10 найбільш інстаграмних міст світу виглядає так:

Сідней, Австралія Гонконг Дубай, ОАЕ Нью-Йорк, США Сінгапур Токіо, Японія Лісабон, Португалія Балі, Індонезія Лондон, Велика Британія Джайпур, Індія

Для складання рейтингу використовувалася комплексна система підрахунку очок, яка проаналізувала кількість хештегів на пункт призначення, результати опитування аудиторії Big 7 Media і голоси, подані групою експертів з подорожей.

Нагадаємо, Київ увійшов до ТОП-100 найбільш «розумних» міст світу.

Як повідомлялося, столична новорічна ялинка потрапила в один з рейтингів найкращих у Європі.

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