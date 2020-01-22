Київ увійшов до ТОП-50 найбільш інстаграмних міст світу
У рейтингу Київ посів місце між Тайбеєм і Ніццою
Глобальний туристичний портал Big 7 Travel вніс столицю України - Київ - у список 50 найбільш інстаграмних міст світу.
У рейтингу Київ опинився на 33 місці.
«Київ – столиця України і місто, що володіє такою величчю і красою: від пам'ятника Батьківщині-матері й 18-метрової копії Ейфелевої вежі до Майдану Незалежності, який протягом десятиліть був центром політичного життя України. 19 мільйонів хештегів посіли своє місце в списку найбільш інстаграмних міст», - зазначили укладачі рейтингу порталу Big 7 Travel.
По сусідству з Києвом в рейтингу опинилися такі популярні туристичні міста, як Тайбей на Тайвані (32 місце) і Ніцца у Франції (34 місце).
ТОП-10 найбільш інстаграмних міст світу виглядає так:
- Сідней, Австралія
- Гонконг
- Дубай, ОАЕ
- Нью-Йорк, США
- Сінгапур
- Токіо, Японія
- Лісабон, Португалія
- Балі, Індонезія
- Лондон, Велика Британія
- Джайпур, Індія
Для складання рейтингу використовувалася комплексна система підрахунку очок, яка проаналізувала кількість хештегів на пункт призначення, результати опитування аудиторії Big 7 Media і голоси, подані групою експертів з подорожей.
Нагадаємо, Київ увійшов до ТОП-100 найбільш «розумних» міст світу.
Як повідомлялося, столична новорічна ялинка потрапила в один з рейтингів найкращих у Європі.