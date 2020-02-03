Зеленському довіряє менше половини українців – дослідження



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Володимиру Зеленському українці довіряють більше, ніж Кабміну і Верховній Раді - опитування

Президенту довіряє 49,4% опитаних українців і не довіряє 39,3%, - соціологи

Президенту Володимиру Зеленському довіряє 49,4% опитаних українців, при цьому відсоток тих, хто йому не довіряє склав 39,3%, і ті, хто не визначилися становлять 11,3%. Таке дослідження оприлюднив центр «Соціальний моніторинг».

Як зазначають дослідники, відсоток тих, хто довіряє Кабінету міністрів і його очільнику Олексію Гончаруку та Верховній Раді і її спікеру Дмитру Разумкову набагато менший, ніж у Зеленського.

Зокрема, Кабінету міністрів довіряють лише 23, 4% і не довіряють 68,3%. Голоси тих, хто не визначився склали 8,3%.

Особисто прем’єр-міністру Олексію Гончаруку довіряють лише 23,5% опитаних українців, проти 65,5% тих, хто йому не довіряє. Відсоток тих, хто не визначився на рахунок прем’єра становить11%.

Соціологи відзначають, що Верховній Рад довіряють, як і уряду лише 23,4%. Зате відсоток тих, хто не довіряє майже втричі більший і становить 68,5%. Відсоток тих, хто не визначився – 8,1%.

Що ж до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, то відсоток тих, хто йому довіряє більший, ніж у прем’єра Гончарука. Наразі спікеру парламенту довіряють 36,2%, не довіряють – 52,6% і відсоток тих, хто не визначився становить 11,2%.

Дослідження проводилося з 24 по 28 січня 2020 року в 24-х областях України та м. Києві. Опитування проводилося методом індивідуальне інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента. Всього опитано 2003 респонденти. Стандартні відхилення становлять 1,34 – 2,24%.