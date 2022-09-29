Україна отримала 500 млн євро допомоги від Євросоюзу

Кошти вже надійшли на банківський рахунок України

Євросоюз переказав Україні 500 млн євро фінансової допомоги з оголошеного у вересні пакету підтримки. Про це єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї заявив на спільному брифінгу з віцепрем'єр-міністром з питань євроінтеграції Ольгою Стефанішиною.

"Звичайно, ми говорили про нашу допомогу Україні, тому що ми надаємо не лише моральну підтримку, а й військову, фінансову допомогу. Ми підтримуємо реформи фінансово, а також виживання України в цій війні", - заявив єврокомісар.

За його словами, сьогодні 500 млн євро бюджетної підтримки мали надійти на банківський рахунок України. Стефанішина підтвердила надходження коштів.

Крім того, додав Варгеї, на зустрічі з віцепрем'єр-міністром вони обговорили, як ЄС може найшвидше надати 100 млн євро на відбудову шкіл в Україні.

Нагадаємо, міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.