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Україна отримала 500 млн євро допомоги від Євросоюзу

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна отримала 500 млн євро допомоги від Євросоюзу
Україна отримала від ЄС 500 млн євро
фото ілюстративне

Кошти вже надійшли на банківський рахунок України

Євросоюз переказав Україні 500 млн євро фінансової допомоги з оголошеного у вересні пакету підтримки. Про це єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї заявив на спільному брифінгу з віцепрем'єр-міністром з питань євроінтеграції Ольгою Стефанішиною.

"Звичайно, ми говорили про нашу допомогу Україні, тому що ми надаємо не лише моральну підтримку, а й військову, фінансову допомогу. Ми підтримуємо реформи фінансово, а також виживання України в цій війні", - заявив єврокомісар.

За його словами, сьогодні 500 млн євро бюджетної підтримки мали надійти на банківський рахунок України. Стефанішина підтвердила надходження коштів.

Крім того, додав Варгеї, на зустрічі з віцепрем'єр-міністром вони обговорили, як ЄС може найшвидше надати 100 млн євро на відбудову шкіл в Україні.

Нагадаємо, міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США. 

Теги: Єврокомісар гроші Україна

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