Євросоюз запровадить санкції проти організаторів псевдореферендумів в Україні

Ймовірно під санкції потраплять і громадяни ЄС, які виконували роль «міжнародних спостерігачів»

Європейський Союз запровадить санкції проти організаторів так званих референдумів у чотирьох окупованих областях України, які Росія здійснює з метою анексії. Про це повідомив речник Європейської комісії Петер Стано, передає AFP.

«Наслідки будуть для всіх людей, які беруть участь у незаконних, нелегітимних референдумах», – підкреслив він.

Високопоставлений чиновник зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девінь окремо заявив, що до пакету санкцій проти Росії будуть включені «особи, які, очевидно, пов'язані з останніми кроками з цими «референдумами».

Ймовірно, сюди також увійдуть і громадяни держав Євросоюзу, які виконували роль «міжнародних спостерігачів» на незаконних голосуваннях.

Як відомо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

Росія вже опублікувала нібито перші результати псевдореферендуму.

Зауважимо, що Сполучені Штати Америк заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Також США впродовж найближчих днів оголосять про додаткові кроки у відповідь на дії кремля. Штати будуть працювати з їхніми союзниками й партнерами, щоб притягти РФ до відповідальності.