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Himars і не тільки. Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні

Надія Клочко
glavcom.ua
Himars і не тільки. Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні
Україна отримав черговий пакет допомоги від США на $1,1 млрд
фото з відкритих джерел

До нового пакета оборонної допомоги увійдуть 18 систем Himars

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars, повідомляє AFP.

Окрім 18 Himars та боєприпасів до них, до пакета входять також 12 систем «Титан», які використовуються для боротьби з безпілотниками.

Також у пакеті передбачене фінансування близько 300 автомобілів, десятків вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання, різноманітних радарів, засобів зв'язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів, а також обладнання для виявлення вибухових речовин і технічного обслуговування та навчання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет озброєнь на суму $1,1 млрд. 

Раніше президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню CBS, Україна отримала дві батареї комплексу Nasams

16 вересня речник Міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що перші дві батареї Nasams передадуть Україні протягом наступних двох місяців.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США. 

Теги: США зброя Пентагон

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