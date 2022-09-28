Євросоюз може зняти з Росії частину санкцій – Politico

За даними Politico, у новому пакеті санкцій буде обмеження ціни на російську нафту

Єврокомісія планує рекомендувати країнам Євросоюзу новий пакет санкцій проти РФ, до якого увійде обмеження ціни на російську нафту та скасування заборони транспортування російських добрив та цементу. Про це повідомляє Politico з посиланням на чиновників та дипломатів.

За даними видання, Єврокомісія запропонує заборонити компаніям транспортувати чи страхувати російську нафту, якщо ціна, за якою вона продається, перевищує певну межу.

Також зазначається, що в ЄС розглядають обмеження цін на російську нафту на рівні її реалізації в Азії – приблизно на 30% дешевше за поточні ціни в Європі.

Співрозмовники видання також зазначають, що Кіпр, Греція та Мальта тривалий час не погоджувалися на запровадження стелі цін на російську нафту, оскільки вони заробляють на транспортуванні нафти з Росії.

Однак, як пише видання, було погоджено попереднє рішення, згідно з яким Греція, Кіпр та Мальта отримають компенсацію у вигляді скасування заборони на транспортування російських добрив, цементу та інших продуктів.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, скоріш за все, не включатиме обмеження цін на нафту.

Раніше глава зовнішньої дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що міністри закордонних справ країн ЄС домовилися підготувати нові санкції проти Росії та збільшити постачання зброї Україні.

За даними Bloomberg, країни-члени Європейського Союзу хочуть упродовж кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту після ядерних загроз російського диктатора Володимира Путіна.

Також раніше з'явилася інформація, що країни G7 мають намір встановити ліміт цін на нафту з Росії з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого.