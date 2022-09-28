Головна Світ Політика
search button user button menu button

Євросоюз може зняти з Росії частину санкцій – Politico

Надія Клочко
glavcom.ua
Євросоюз може зняти з Росії частину санкцій – Politico
Європейський Союз готує восьмий пакет санкцій проти РФ
фото з відкритих джерел

За даними Politico, у новому пакеті санкцій буде обмеження ціни на російську нафту

Єврокомісія планує рекомендувати країнам Євросоюзу новий пакет санкцій проти РФ, до якого увійде обмеження ціни на російську нафту та скасування заборони транспортування російських добрив та цементу. Про це повідомляє Politico з посиланням на чиновників та дипломатів.

За даними видання, Єврокомісія запропонує заборонити компаніям транспортувати чи страхувати російську нафту, якщо ціна, за якою вона продається, перевищує певну межу.

Також зазначається, що в ЄС розглядають обмеження цін на російську нафту на рівні її реалізації в Азії – приблизно на 30% дешевше за поточні ціни в Європі.

Співрозмовники видання також зазначають, що Кіпр, Греція та Мальта тривалий час не погоджувалися на запровадження стелі цін на російську нафту, оскільки вони заробляють на транспортуванні нафти з Росії.

Однак, як пише видання, було погоджено попереднє рішення, згідно з яким Греція, Кіпр та Мальта отримають компенсацію у вигляді скасування заборони на транспортування російських добрив, цементу та інших продуктів.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, скоріш за все, не включатиме обмеження цін на нафту

Раніше глава зовнішньої дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що міністри закордонних справ країн ЄС домовилися підготувати нові санкції проти Росії та збільшити постачання зброї Україні.

За даними Bloomberg, країни-члени Європейського Союзу хочуть упродовж кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту після ядерних загроз російського диктатора Володимира Путіна. 

Також раніше з'явилася інформація, що країни G7 мають намір встановити ліміт цін на нафту з Росії з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого.

Читайте також: Неофашисти та друзі Путіна. Хто тріумфує на виборах в Італії і чого чекати Україні
Теги: Європейський союз санкції росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 215 доба повномасштабної війни РФ з Україною
Заводи-виробники зброї, якою РФ вбиває українців, досі не під санкціями: список
26 вересня, 12:35
ЄС пригрозив Росії санкціями у відповідь на оголошення псевдореферендумів
«Референдуми» рашистів: ЄС пригрозив Росії санкціями
20 вересня, 23:19
ЄС запровадить санкції проти організаторів російських псевдореферендумів
Євросоюз запровадить санкції проти організаторів псевдореферендумів
Сьогодні, 01:56

Політика

ЄС кулуарно закликає Україну відмовитися від «єдиного телемарафону» – посол Німеччини
ЄС кулуарно закликає Україну відмовитися від «єдиного телемарафону» – посол Німеччини
Євросоюз може зняти з Росії частину санкцій – Politico
Євросоюз може зняти з Росії частину санкцій – Politico
Єрмак завдає удару у відповідь? Newsweek опублікував скандальну статтю про конгресменку Спартц
Єрмак завдає удару у відповідь? Newsweek опублікував скандальну статтю про конгресменку Спартц
Анексія окупованих територій України: Держдума РФ скликає засідання
Анексія окупованих територій України: Держдума РФ скликає засідання
Ядерні погрози Росії: Шольц звернувся до Путіна
Ядерні погрози Росії: Шольц звернувся до Путіна
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
80K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
52K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
28K
Пентагон розкрив мету проведення Кремлем «референдумів»
27K
ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)
22K
Аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій

Новини

Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Сьогодні, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Сьогодні, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Сьогодні, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Сьогодні, 07:27
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту