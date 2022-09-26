Головна Світ Політика
search button user button menu button

Конгрес США попередньо домовився про додаткові $12 млрд для України – Reuters

Надія Клочко
glavcom.ua
Конгрес США попередньо домовився про додаткові $12 млрд для України – Reuters
Конгрес США готує чергове рішення щодо підтримки України
фото з відкритих джерел

Американські законодавці мають ухвалити закон, який передбачає додаткову допомогу Україні, до 30 вересня

Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Частина цих грошей піде на військові потреби, частина – на економічну підтримку.

Вони будуть передбачені у законопроєкті про тимчасові видатки, який Конгрес має ухвалити до кінця поточного бюджетного року у США, 30 вересня.

Один із співрозмовників агентства зазначив, що цим законом також виділять фінансування для переселення афганських біженців.

Раніше стало відомо, що США нададуть Україні додаткові $457,5 млн. Кошти підуть на зміцнення громадянської безпеки та потенціалу наших правоохоронних органів.

Також повідомлялося, що Державний департамент США затвердив виділення $89 млн на підготовку саперів, які будуть розміновувати Україну.

Нагадаємо, президент США Джо Байден раніше заявив, що підтримка України з боку США продовжуватиметься, поки в ній є потреба.

Нещодавно Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на $600 млн.

Читайте також: Ядерний шантаж Москви. Вашингтон має використати досвід Джона Кеннеді

 

Теги: США Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джейк Салліван анонсував нові санкції проти Росії
США після «референдумів» готують нові санкції проти Росії
Вчора, 21:12
Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США
США повідомили, якою буде відповідь, якщо Путін застосує ядерну зброю
21 вересня, 21:10
Nasams – система ППО малого-середнього радіусу дії
Україна отримала від США системи протиповітряної оборони Nasams
Вчора, 19:50

Політика

Неофашисти та друзі Путіна. Хто тріумфує на виборах в Італії і чого чекати Україні
Неофашисти та друзі Путіна. Хто тріумфує на виборах в Італії і чого чекати Україні
Конгрес США попередньо домовився про додаткові $12 млрд для України – Reuters
Конгрес США попередньо домовився про додаткові $12 млрд для України – Reuters
Шредер і не тільки. Оприлюднено список лобістів «Газпрому» у Німеччині
Шредер і не тільки. Оприлюднено список лобістів «Газпрому» у Німеччині
ФСБ затримала консула Японії: його звинувачують у шпигунстві
ФСБ затримала консула Японії: його звинувачують у шпигунстві
Бійки з поліцією та перекриті вулиці: нові відео протестів у Дагестані
Бійки з поліцією та перекриті вулиці: нові відео протестів у Дагестані
У МАГАТЕ стартували переговори про зону ядерної безпеки на Запорізькій АЕС
У МАГАТЕ стартували переговори про зону ядерної безпеки на Запорізькій АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 
111K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
98K
Кремль готовий до переговорів з Україною, проте на нових умовах, – МЗС Туреччини
61K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 
46K
Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео)
41K
Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ

Новини

П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту