Конгрес США попередньо домовився про додаткові $12 млрд для України – Reuters

Американські законодавці мають ухвалити закон, який передбачає додаткову допомогу Україні, до 30 вересня

Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Частина цих грошей піде на військові потреби, частина – на економічну підтримку.

Вони будуть передбачені у законопроєкті про тимчасові видатки, який Конгрес має ухвалити до кінця поточного бюджетного року у США, 30 вересня.

Один із співрозмовників агентства зазначив, що цим законом також виділять фінансування для переселення афганських біженців.

Раніше стало відомо, що США нададуть Україні додаткові $457,5 млн. Кошти підуть на зміцнення громадянської безпеки та потенціалу наших правоохоронних органів.

Також повідомлялося, що Державний департамент США затвердив виділення $89 млн на підготовку саперів, які будуть розміновувати Україну.

Нагадаємо, президент США Джо Байден раніше заявив, що підтримка України з боку США продовжуватиметься, поки в ній є потреба.

Нещодавно Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на $600 млн.