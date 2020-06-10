  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Україна отримала другий транш від Євросоюзу

    • Розсилка
    Виплата другого і останнього траншу стала можливою після того, як Україна здійснила дванадцять політичних дій, узгоджених з ЄС - Україна отримала другий транш від Євросоюзу
    Виплата другого і останнього траншу стала можливою після того, як Україна здійснила дванадцять політичних дій, узгоджених з ЄС

    Шмигаль повідомив. що Єврокомісія виділила нашій країні 500 млн євро

    Єврокомісія виділила Україні другий транш обсягом 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги. Про це у середу оголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

    «Вдячні ЄС за схвальну оцінку процесу запровадження реформ в Україні. Отримані кошти підсилять економіку на тлі світової кризи», - прокоментував виділення коштів прем’єр у своєму Twitter.

    Єврокомісія схвалила виділення Україні позики на 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги 29 травня.

    Виплата другого і останнього траншу стала можливою після того, як Україна здійснила дванадцять політичних дій, узгоджених з ЄС. Вони включали важливі заходи в галузі боротьби з корупцією та відмиванням грошей, управління державними фінансами, в банківському секторі, енергетиці, сферах охорони здоров'я та соціальної політики.

    Голова уряду Денис Шмигаль поінформував, що виділення макрофінансової допомоги було прив’язане до співпраці України з МВФ. Напередодні Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 мільярдів.

    До відома, маркофінансова допомога – це довготерміновий кредит із дуже низькими відсотками, що Євросоюз надає державам-партнерам. Ці кошти надходять до державного бюджету і можуть бути використані для погашення бюджетного розриву.

    ЄС МВФ кредит Єврокомісія гроші Україна Twitter Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ