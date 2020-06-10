Уряд виділив гроші на «коронавірусні» доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам



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Апарату МВС виділили 171,08 млн грн, Нацгвардії - 125,1 млн грн, адміністрації Державної прикордонної служби - 103,7 млн грн, ДСНС - 51,3 млн грн, Нацполіції - 2,2 млрд грн

Кабмін виділив МВС 2,7 млрд грн

Кабінет міністрів на засіданні 10 червня виділив Міністерству внутрішніх справ 2,7 млрд грн на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам, які безпосередньо зайняті у боротьбі з коронавірусом. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду.

Зокрема, апарату МВС виділили 171,08 млн грн, Нацгвардії - 125,1 млн грн, адміністрації Державної прикордонної служби - 103,7 млн грн, ДСНС - 51,3 млн грн, Нацполіції - 2,2 млрд грн.

Нагадаємо, у травні Міністерство внутрішніх справ офіційним листом звернулось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину.

У зверненні МВС зазначалося, що «кошти у розмірі 2,5 мільярда гривень планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення», як це передбачено окремою урядовою постановою.

Також МВС попросило 171 мільйон гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на Covid-19 у медичних закладах Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, Державне управління справами звернулося до Шмигаля з проханням виділити медзакладам для топ-чиновників, зокрема і відомій лікарні «Феофанія», додаткові 23,4 млн грн на протидію поширенню коронавірусу COVID-19.