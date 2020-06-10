Кабмін виділив гроші на виплату допомоги з безробіття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабмін виділив Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 2,9 млрд грн

Кабінет міністрів виділив 2,9 млрд грн Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на виплати допомоги з безробіття. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду.

«Кабмін виділив Мінекономіки 2,9 млрд із фонду боротьби з коронавірусом для надання фінансової допомоги на безповоротній основі Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття», - написав він.

До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.