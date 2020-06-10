Шмигаль заявив, що меморандум з МВФ відкриває для України додаткові фінансові можливості



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Кошти Світового банку та Євросоюзу істотно підсилять економічну спроможність країни та дозволять спокійніше пройти період криз, - Шмигаль

До цього траншу також прив’язана макроекономічна допомога від ЄС на загальну суму $1,7 млрд євро, а також $1 млрд від Світового банку, - прем'єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що меморандум з Міжнародним валютним фондом дозволить Україні додатково отримати $2,7 млрд допомоги. Про це прем'єр написав на своїй сторінці у Facebook.

Прем'єр підкреслив, що меморандум з МВФ відкриває для України додаткові фінансові можливості.

«До цього траншу також прив’язана макроекономічна допомога від ЄС на загальну суму $1,7 млрд євро, а також $1 млрд від Світового банку. Ці кошти істотно підсилять економічну спроможність країни та дозволять спокійніше пройти період кризи», - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, МВФ різко погіршив прогноз для економіки України. У 2020 році очікується падіння валового внутрішнього продукту України на 8,2%. Раніше МВФ прогнозував падіння на рівні 7,7%.

Вночі 10 червня Рада директорів МВФ погодила нову кредитну програму для України розміром 5 мільярдів доларів та терміном на 1,5 роки. Перший транш МВФ має скласти 2,1 мільярда доларів (що на 200 мільйонів доларів більше, аніж очікувалося раніше).

Глава українського уряду Денис Шмигаль вже заявив, що Україна очікує перший транш від МВФ у червні.



