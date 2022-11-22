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Україна підготувала санкції проти військово-промислового комплексу РФ: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна підготувала санкції проти військово-промислового комплексу РФ: подробиці
Україна планує запровадили великий пакет санкцій проти представників російського ВПК
фото з відкритих джерел

До нового списку санкцій увійдуть понад 3 тис. осіб

Україна підготувала великий пакет санкцій, до якого ввійшли особи з військового керівництва Росії, підприємства та установи військово-промислового комплексу, які причетні до вбивств українців. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Військово-промисловий комплекс в надто закритій Росії – дуже непростий кейс для вивчення. Зроблена велика робота, і я вдячна всім причетним... Завдяки їх праці сьогодні ми маємо пакет з понад 3 тисяч фізичних та юридичних осіб ВПК держави-терориста та постачальників російської армії, а також військового керівництва держави-терориста. А фактично – понад 3 тис. осіб, безпосередньо причетних до вбивств українців. І робота не припиняється – триває підготовка ще одного пакету щодо російського ВПК», – зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що Україна продовжує роботу над посиленням санкційного тиску на державу-терориста. Черговий великий пакет санкцій, до якого ввійшли особи з військового керівництва РФ, підприємства та установи військово-промислового комплексу та пов’язані з постачанням російському ВПК компанії та фізичні особи, рекомендовано на розгляд РНБО.

Санкції набудуть чинності після розгляду та ухвалення Радою національної безпеки та оборони і введення в дію рішення РНБО президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Укрінформ, 19 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти 2507 фізичних та 1374 юридичних осіб – громадян Росії, Білорусі та України. Так, очільник держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти 256 фізичних осіб – олігархів зі списку Forbes та їх оточення.

Іншим указом Володимир Зеленський запровадив санкції проти 2251 фізособи та 1374 юросіб. Зокрема, у списку діти та родичі Володимира Путіна та Сергія Лаврова, відомий як «гаманець Путіна» бізнесмен Сергій Ролдугін засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин і його син і та інші.

До слова, Євросоюз працює над списком фізичних осіб, які можуть потрапити під обмеження у рамках дев'ятого пакета санкцій проти країни-агресорки Росії. При цьому розробка нового пакету санкцій ще не розпочалася. 

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Теги: санкції росія війна

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