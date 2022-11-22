Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: у списки можуть потрапити «вагнерівці» та пропагандисти – Politico

Депутати Європарламенту хочуть внести ПВК «Вагнера» в список терористичних організацій

Євросоюз працює над списком фізичних осіб, які можуть потрапити під обмеження у рамках дев'ятого пакету санкцій проти країни-агресорки Росії. При цьому розробка нового пакету санкцій ще не розпочалася. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

За інформацією Politico, дев'ятий пакет санкцій може бути зосереджений на широкому колі фізичних осіб. Очікується, що до нього потраплять російські чиновники, пропагандисти, керівники компаній та інші особи, пов’язані режимом кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Як пише Politico, представники ЄС запропонували перелік людей, які можуть потрапити під санкції. Зараз над ним працюють у Єврокомісії (ЄК). Це необхідно, щоби санкції згодом не можна було оскаржити в суді, уточнило видання.

Крім того, депутати Європарламенту хочуть внести приватну військову компанію «Вагнера» в список терористичних організацій. Адже приватні найманці, очолювані близьким соратником Путіна Євгеном Пригожиним, брали участь у конфліктах від України до Сирії, Судану, Мозамбіку та Центральної Африки. Відтак депутати надіслали лист від 11 листопада президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністр Чехії Петру Фіалі, країна якого головує в Раді. Посилаючись на «постійні порушення міжнародного права в Україні» «вагнерівцями» та їхню попередню діяльність в інших конфліктах, євродепутати кажуть, що ПВК «Вагнера» слід визнати терористичною організацією.

За словами джерел Politico, ЄК офіційно ще не розпочала роботу над дев'ятим пакетом санкцій. Співробітники ЄК поки що лише тестують можливі обмеження разом із деякими послами країн ЄС.

Як відомо, ЄС увів восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на війну в Україні у жовтні.

До слова, Польща, Латвія, Литва та Естонія, які виступають за жорсткіші та швидші санкції ЄС проти Росії з початку її війни проти України, підштовхують інші столиці та Європейську комісію до узгодження обмеження цін на нафту та в цілому дев'ятого пакета санкцій ЄС.

Крім того, нещодавно Євросоюз заморозив російські активи на €68 млрд.