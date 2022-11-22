Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: у списки можуть потрапити «вагнерівці» та пропагандисти – Politico

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: у списки можуть потрапити «вагнерівці» та пропагандисти – Politico
Як прогнозується, новий пакет обмежень проти країни-терористки РФ зачепить фізичних осіб 
фото з відкритих джерел

Депутати Європарламенту хочуть внести ПВК «Вагнера» в список терористичних організацій 

Євросоюз працює над списком фізичних осіб, які можуть потрапити під обмеження у рамках дев'ятого пакету санкцій проти країни-агресорки Росії. При цьому розробка нового пакету санкцій ще не розпочалася. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

За інформацією Politico, дев'ятий пакет санкцій може бути зосереджений на широкому колі фізичних осіб. Очікується, що до нього потраплять російські чиновники, пропагандисти, керівники компаній та інші особи, пов’язані режимом кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Як пише Politico, представники ЄС запропонували перелік людей, які можуть потрапити під санкції. Зараз над ним працюють у Єврокомісії (ЄК). Це необхідно, щоби санкції згодом не можна було оскаржити в суді, уточнило видання.

Крім того, депутати Європарламенту хочуть внести приватну військову компанію «Вагнера» в список терористичних організацій. Адже приватні найманці, очолювані близьким соратником Путіна Євгеном Пригожиним, брали участь у конфліктах від України до Сирії, Судану, Мозамбіку та Центральної Африки. Відтак депутати надіслали лист від 11 листопада президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністр Чехії Петру Фіалі, країна якого головує в Раді. Посилаючись на «постійні порушення міжнародного права в Україні» «вагнерівцями» та їхню попередню діяльність в інших конфліктах, євродепутати кажуть, що ПВК «Вагнера» слід визнати терористичною організацією.

За словами джерел Politico, ЄК офіційно ще не розпочала роботу над дев'ятим пакетом санкцій. Співробітники ЄК поки що лише тестують можливі обмеження разом із деякими послами країн ЄС.

Як відомо, ЄС увів восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на війну в Україні у жовтні.  

До слова, Польща, Латвія, Литва та Естонія, які виступають за жорсткіші та швидші санкції ЄС проти Росії з початку її війни проти України, підштовхують інші столиці та Європейську комісію до узгодження обмеження цін на нафту та в цілому дев'ятого пакета санкцій ЄС.  

Крім того, нещодавно Євросоюз заморозив російські активи на €68 млрд.

Читайте також:

Теги: Естонія Латвія Литва міністр Польща розробка санкції росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Імпорт російської нафти легальний до 5 грудня, з цієї дати почне діяти повна заборона
Британія в обхід санкції купує нафту РФ – розслідування The Times
Вчора, 17:58
Нова Зеландія запроваджує новий пакет санкцій проти РФ
Нова Зеландія запровадила санкції проти родичів Путіна і Лукашенка
Вчора, 15:56
Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Європейського Союзу
Як санкції вплинули на економіку РФ: МЗС гостро відповів Угорщині
18 листопада, 12:39

Політика

Орбан потрапив у скандал через шарф із натяком на анексію (відео)
Орбан потрапив у скандал через шарф із натяком на анексію (відео)
Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: у списки можуть потрапити «вагнерівці» та пропагандисти – Politico
Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: у списки можуть потрапити «вагнерівці» та пропагандисти – Politico
Туреччина готує армію до наступу на курдів у Сирії та Іраку: хто має інтереси в цій війні
Туреччина готує армію до наступу на курдів у Сирії та Іраку: хто має інтереси в цій війні
Міноборони Франції застерігає, що взимку РФ може змінити тактику
Міноборони Франції застерігає, що взимку РФ може змінити тактику
Кремль посилює контроль за інформпростором, який тоне у критиці війни – ISW
Кремль посилює контроль за інформпростором, який тоне у критиці війни – ISW
Конфлікт Сербії та Косово: сили НАТО готові запобігти ескалації
Конфлікт Сербії та Косово: сили НАТО готові запобігти ескалації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів
157K
Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет
89K
Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна
47K
Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України
44K
Відключення світла: «Укренерго» оприлюднило графіки на завтра
39K
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії

Новини

ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту