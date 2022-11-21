Британія в обхід санкції купує нафту РФ – розслідування The Times

Видання підрахувало, що з березня 2022 року Велика Британія могла імпортувати російську нафту на 778 млн. фунтів стерлінгів

Компанії з Великої Британії в обхід санкції таємно закуповували нафту в Росії після того, як Сполучене Королівство заявило про зупинення такого імпорту. Для постачання сировини з РФ була використана лазівка, яка після набрання чинності повним нафтовим ембарго з 5 грудня може допомагати обходити санкції. Про це пише The Times.

Росіяни приховують походження енергоносія, використовуючи схему навантаження нафти з судна на судно. За інформацією видання, йдеться, зокрема, про 200 тис. барелів нафти, які перевіз танкер Mariner III. Загалом таких рейсів могли бути десятки, вважають журналісти.

«З початку російського вторгнення в Україну Британія отримала російську нафту більш ніж на 200 млн фунтів стерлінгів. Але всі ці вантажі були зареєстровані як постачання з інших країн», – йдеться в публікації.

Схема працювала так: Mariner III вийшов з російського порту Туапсе, після чого п'ять днів пробув у морі. Після цього танкер зробив зупинку біля ще більшого судна Marinoula, що належить грецькому перевізнику.

Протягом наступних 36 годин танкери були з'єднані гумовими трубами, якими вантаж Mariner III перекачували на борт Marinoula. Після цього грецьке судно вирушило до Великобританії, де 6 червня пришвартувалося в порту Іммінгем. Танкер відвантажив 250 тисяч барелів нафти.

За офіційними даними британців, червень став першим місяцем, коли країна нібито взагалі не отримувала енергоресурси з РФ. The Times зазначає, що імпорт російської нафти легальний до 5 грудня, з цієї дати почне діяти повна заборона. Однак, такі схеми перевезення теоретично можуть використовуватися і під час дії ембарго.

Видання підрахувало, що з березня 2022 року Велика Британія могла імпортувати російську нафту на 778 млн. фунтів стерлінгів. За цей час тільки британський порт Імінгем прийняв танкери з російською нафтою на загальну суму близько 23 млн фунтів стерлінгів, вважають розслідувачі.

Нагадаємо, раніше «Главкому» міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що запровадження нафтового ембарго є одним із ключових кроків для того, щоб обмежити можливість Путіна фінансувати війну. Запровадження нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році.