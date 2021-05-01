Інвестори вимагають від Шмигаля зупинити фіскальний тиск на галузь «зеленої» енергетики

На тлі кризи у «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав 868,2 млн

За даними ЗМІ, уряд хоче запровадити акцизний податок на продаж цей вид електроенергії

Інвестори у відновлювані джерела енергії (ВДЕ) України вимагають від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля зупинити фіскальний тиск на галузь, який здійснюється у вигляді введення акцизного збору на вироблену зелену електроенергію в країні. Про це йдеться в листі трьох найбільших галузевих асоціацій ВДЕ.

Як зазначається в листі, 30 квітня 2021 року провідні асоціації з ВДЕ звернулись до прем’єр-міністра України Д. Шмигаля та голови Верховної ради України Д. Разумкова щодо можливих змін у Податковий Кодекс України з запровадження акцизного податку на продаж електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Згідно звернення, у разі прийняття таких змін будуть піддані сумніву гарантії Уряду України, взяті на себе під час підписання меморандуму про взаєморозуміння 10 червня 2020 року, які були законодавчо визнані Законом України №810-IX від 21 липня 2020 року.

Асоціації також повідомили, що станом на 1 серпня 2020 року, положення Податкового Кодексу визначають реалізацію електричної енергії з ВДЕ як операцію, що не підлягає оподаткуванню акцизним податком. Відповідно введення акцизного податку на продаж «зеленої» електроенергії не лише сприятиме внесенню значних змін до чинного законодавства України, погіршить регуляторне середовище для виробників з ВДЕ, але й призведе до фактичного зниження «зеленого» тарифу ще на додаткові 3,2% - 40% для діючих станцій.

«Запровадження акцизного податку на електроенергію з ВДЕ призведе де-факто до погіршення умов економічної діяльності виробників та грубого порушення прав інвесторів у відповідні проекти... Ми сподіваємось, що при розгляді зазначених ініціатив Уряд України та Верховна Рада України зважатимуть на всі ризики від таких рішень для іміджу України як стабільного партнера та інвестиційно привабливої країни», – ідеться в листі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, уряд хоче запровадити акцизний податок на продаж «зеленої» електроенергії, наразі пропонується широкий діапазон ставки – від 3,2% до 40%.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

У скарзі вказується, що ДП «Гарантований покупець» змусив дочірні компанії Modus Energy підписати Додаткову угоду, що передбачає скорочення доходів і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання Договору купівлі-продажу «зеленої» енергії, який діє до 2030 року.

Згідно з документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такю, що порушила вимоги статей Договору про Енергетичну хартію; зобов'язати Україну сплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати оплатити всі витрати понесені на арбітражне провадження.

Як повідомлялося, за інформацією НБУ, на тлі кризи у «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав 868,2 млн, тоді як в 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на кінець квітня рівень розрахунків перед інвесторами становить 20%. З 22,4 млрд гривень боргу 2020 держава заплатила тільки 4,5 млрд грн.

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